Tec à la demande: des modifications pour rendre ce service de transport plus efficace autour de Louvain-la-Neuve

"Mais, souvent, le transport s’effectuait avec une seule personne", constate l’échevin de la mobilité d’Ottignies-LLN, Hadelin de Beer.

"30% des utilisateurs auraient pu prendre un bus TEC avec le même service", souligne Simon Collet, expert Solutions de Mobilité Innovantes au TEC.

Le service devait donc être adapté pour être poursuivi. Les communes desservies, Wavre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert, Ottignies-LLN, avec l’appui de l’inBW, du TEC, du ministre Henry et de l’UCLouvain ont décidé de poursuivre l’expérience et de financer le projet dont le budget total est de 150 000 €.

Il en coûte environ 15 000 € par intervenant, 30 000 € pour Ottignies-Louvain-la-Neuve en raison de l’objectif d’acheminer les voyageurs vers les points d’intérêts de Louvain-la-Neuve

Les trajets divisés en deux zones

Depuis ce lundi 17 juillet, la formule est modifiée. Il est toujours possible de commander un transport jusqu’à 30 minutes avant la prise en charge via l’application TEC à la demande et par téléphone en semaine au 081 25 35 55.

"Nous fonctionnons désormais en deux zones de manière à avoir des trajets d’une demi-heure par zone. Il est possible de commander un trajet dans sa zone vers Louvain-la-Neuve et inversement", poursuit Simon Collet. Le but est toujours de regrouper les demandes avec un horaire virtuel.

Une zone couvre Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Étienne (Suzeril, Sart-Messire-Guillaume, Mérivaux), Mousty. L’autre zone dessert Dion-le-Mont, Louvranges, Corroy-le-Grand, Corbais.

Le centre d’Ottignies et la clinique Saint-Pierre ne sont plus couverts en raison de la présence régulière des bus du TEC à ces endroits.

"L’objectif du TEC à la demande n’est pas de faire concurrence au bus mais d’offrir une solution complémentaire. Là ou une ligne de bus est similaire au trajet souhaité, le navetteur sera dirigé par l’application vers la ligue de bus. Par ailleurs, une personne ayant un abonnement au bus pourra prendre le TEC à la demande gratuitement".

Pour les autres, il en coûtera 2,10 € par trajet, c’est gratuit pour un enfant de moins de 12 ans accompagné d’un adulte.

Les heures de fonctionnement du TEC à la demande ont été modifiées, le service fonctionne du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h 30 à 19 h 30. Il ne circule pas les dimanches et jours fériés.