À Beauvechain, Raymond Degueldre, pilier de la fanfare, s'en est allé : l'Ensemble Musical lui a rendu hommage

Né le 14 avril 1939, Raymond était premier technicien à l'Institut de Duve, à l’UCLouvain. Il était également secrétaire de l'Ensemble Musical de Beauvechain et avait obtenu la médaille civique de Première classe. Il est décédé le 14 juillet dernier.

L'Ensemble Musical de Beauvechain a rendu un dernier hommage mercredi à Raymond, 84 ans qui était joueur de grosse caisse au sein de l'Ensemble Musical.

Anne, musicienne également, évoque son papa, Raymond. "Il a tout d'abord joué de la trompette étant jeune dans la fanfare de Tourinnes-la-Grosse et son papa portait le drapeau. Il a arrêté quand il s'est marié car il n'habitait plus le village, en 1963."

De retour au village, c'est vers la fin de l'année 2000 qu'il est devenu secrétaire de l'Ensemble Musical de Beauvechain, nouvelle fanfare qui avait été recréée par Michel Hanquet, et sa fille Barbara, car toutes les autres fanfares de l'époque avaient disparu. "Quelques années plus tard, il s'est même mis à devenir le musicien jouant la grosse caisse. La fanfare, c'était devenu, pour lui et sa famille, l'âme du village."

Sa fille Anne joue pour sa part le saxophone ténor, son mari Christian porte le drapeau et ses petites-filles, Irène et Sophie, sont aussi musiciennes.

Raymond ne ratait jamais une répétition et une sortie et était toujours le premier. "La seule sortie où Raymond laissait jouer sur sa grosse caisse, quelqu'un d'autre, c'était Josepha à la sortie des combattants de La Bruyère."

Pour lui rendre un dernier hommage l'Ensemble Musical de Beauvechain a participé à sa messe en interprétant trois morceaux qu'il appréciait.