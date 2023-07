À Court-Saint-Étienne, les deux voitures électriques partagées de la commune suscitent de l'intérêt

Le coût total pour la Commune, raccordement des bornes comprises, est de 46 500€. Le Commune récupère une partie du coût d'utilisation (3,99€ l'heure, 45€/jour, et 0,27€/km). Elle dispose de 80 heures par mois par voiture pour l'administration communale.

Mardi dernier, entre 19h à 21h, la commune de Court-Saint-Etienne organisait une soirée de présentation, avec la collaboration de Frédéric Gago et Jérémy Bourguet responsables d'Auto Motors Share, gestionnaire du projet. " L'objectif est de familiariser les personnes intéressées au fonctionnement des véhicules", poursuit Mélanie Laroche.

Via l'application "Share Mobility"

Les véhicules sont à disposition 7 jours/7 et 24h/24. On peut les réserver via l'application "Share Mobility". "Ils peuvent être réservés jusqu'à une demi-heure avant le trajet, pour trois jours maximum sauf dérogation. Ils ont une autonomie de 350 kilomètres. Le véhicule s'ouvre avec l'application. Elle se déverrouille après avoir pris des photos des quatre côtés du véhicule en guise d'état des lieux. L'état des lieux est répété après l'usage", signale Frédéric Gago.

Supprimer la deuxième voiture

La population s'est montrée intéressée par le projet. " Nous avons un couple de personnes âgées, sans voiture, qui compte utiliser les véhicules pour ses sorties occasionnelles", poursuit Mélanie Laroche.

"L'été, nous effectuons nos trajets à vélo. Nous avons deux voitures. Une sert à l'un d'entre nous pour le travail et les enfants. L'autre est employée pour aller au travail l'hiver. Nous réfléchissons à supprimer une voiture au profit de la voiture partagée", indique un couple.

"Il y a quand même de petites choses à adapter. Certaines catégories de la population sont exclues. Il faut déjà un smartphone. Cela semble difficile à utiliser pour les personnes âgées, un écolage s'impose", fait remarquer un autre Stéphanois.