Nivelles : l'ancien échevin Willy Manquoy est décédé ce vendredi

"Willy, l'ami de tous", était un slogan qu'il avait utilisé lors d'une de ses campagnes électorales, et ce n'était pas mensonger. Il faut dire que l'homme, échevin durant trois législatures, était une véritable figure de Nivelles, jamais avare d'un bon mot en français ou (souvent) en wallon, tant au conseil communal que lorsqu'on le croisait en rue.

Ses traits d'humour détendant l'atmosphère pouvaient aussi être cinglants, ramenant tout le monde les pieds sur terre lorsque les discussions politiques s'échauffaient sans être efficaces. Une véritable marque de fabrique, qui l'avait d'ailleurs mené sur la scène du Waux-Hall à deux reprises, dans des spectacles de stand-up bien avant que le terme soit à la mode, alternant le français et un wallon aclot savoureux pour enchaîner des dizaines de blagues.

Au niveau professionnel, il avait été électricien à la Brugeoise et Nivelles au début de sa carrière, puis avait tenu la friterie Chez Willy dans la rue de Namur. Il a ensuite travaillé en cuisine au Motel, avant de gérer une agence de pari hippique en centre-ville.

En 1982, lors de sa première élection, il était devenu directement échevin, vu le nombre de voix récoltées.

Ancien sportif, adepte du judo - il avait été le premier brabançon wallon à obtenir une ceinture noire -, du tennis de table et de la course à pied, il a été un échevin des sports particulièrement dynamique et engagé.

Il avait notamment initié lors de son premier mandat le projet de piste d'athlétisme en tartan à la Dodaine. Au sein du collège, Willy Manquoy a aussi été échevin des petits travaux, du troisième âge et des associations patriotiques. Il avait par exemple développé le concours Nivelles Ville Fleurie.

"Willy était vraiment ancré à Nivelles, la Thines coulait dans ses veines, explique le bourgmestre Pierre Huart, très ému par cette disparition. Il aimait le contact avec les gens et voulait que les dossiers avancent, sans se préoccuper des clivages politiques."