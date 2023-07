Jodoigne: Kevin Daoust, nouveau président des Jeux intervillages

"C'est d'abord un plaisir, dit Kevin, de me retrouver président, car les Jeux intervillages sont très fédérateurs. Retrouver durant tout un week-end un esprit de camaraderie entre Jodoignois, ce n'est que du positif pour notre commune. En plus, depuis le début des années 2000, j'ai participé aux Jeux et je sais que, dans l'esprit de compétition qui leur est propre, il y a quelquefois des protestations, quand certains réclament des points non obtenus. Mais je veux être d'une impartialité à toute épreuve. C'est un honneur d'être président, et cet honneur, je ne veux pas le ternir."

Axel Nulluy, 29 ans, de Piétrain, assumera la vice-présidence et l'arbitrage avec Olivier Debroek. "Une tâche que je ne redoute pas, dit Axel, en tant qu'arbitre de basket. J'aime mettre les choses au clair dans un esprit d'équité et de justice. D'ici le 19 août, avec Kevin, nous rencontrerons les équipes, village après village."

L'ancien président Frédéric Bertrand ne quitte pas le navire, puisqu'il sera responsable de la logistique et de l'aménagement des jeux. L'échevin Olivier Debroek, tout en étant aide-arbitre, assumera la liaison entre la Ville et le président Kevin Daoust et le vice-président Axel Nulluy.

Pour le reste, les Jeux ne changeront pas fondamentalement, sauf qu'ils seront présentés seulement un quart d'heure avant d'être disputés - avant c'était le jour précédent, donc le samedi. Kevin Daoust. "Le jeu du fil rouge ainsi que le quiz sont maintenus le samedi soir; le quiz, qui était musical, devient multiculturel. Pour le play-back, nous avons demandé à chaque équipe de reprendre un thème déjà réalisé par le passé. Et, bien sûr, la journée se terminera par un souper et la soirée du comité."

Jeux intervillages sur le thème "Retour au passé", samedi 19/8, dès 14h, et dimanche 20/8, dès 9h30, à Piétrain, rue de la Chapelle St-Jean. Rens.: 0487 514 524.