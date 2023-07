Championnats du monde à Bruxelles: "La course doit passer par le Brabant wallon" pour André Flahaut

Si, dans ce projet, il est bien prévu que Bruxelles soit le cœur du parcours, comme l’a rappelé Wouter Vandenhaute, directeur de Flanders Classics – notamment organisateur du Tour des Flandres –, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close a confirmé que le parcours ne se limiterait pas à la capitale.

André Flahaut. ©BELGA

Amateur de cyclisme, le député André Flahaut (PS) estime qu’il est impératif que la course passe par les trois régions du pays, et donc par le Brabant wallon. "Je tiens à souligner l’importance d’associer la Wallonie, et tout spécialement le Brabant wallon, à cette manifestation sportive d’envergure. Sans rien enlever au rôle prépondérant qu’entend jouer Bruxelles, il s’agit ici de célébrer la Belgique et son bicentenaire. Le but de l’événement doit être très clair: renforcer la cohérence des trois Régions et permettre à chacune de trouver sa place."

Ce message, le Nivellois l’a adressé à diverses personnalités politiques wallonnes et bruxelloises. André Flahaut a notamment adressé des courriers au bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS), au ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS), au ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) et au président du collège provincial du Brabant wallon Tanguy Stuckens (MR).

André Flahaut pense qu’il serait utile "de susciter une rencontre entre les différents acteurs et parties prenantes au projet".

Si une course porte son nom – le Grand Prix André Flahaut dont la 28e édition sera courue à Walhain le 15 août -, le Nivellois ne réclame évidemment pas de dessiner le parcours. Il se permet toutefois une suggestion: "Il serait bienvenu que certaines épreuves viennent mettre en évidence des lieux exceptionnels ou symboliques de Wallonie comme, par exemple, le site de Waterloo."

Mais le parcours n’est pas encore dessiné. Et pour cause, l’organisation des championnats du monde en Belgique, neuf ans après ceux organisés en 2021 à Leuven, n’est encore qu’une hypothèse.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) devrait annoncer les pays hôtes des championnats du monde 2028, 2029 et 2030 à l’occasion des épreuves de cette année qui auront lieu en août 2023, à Glasgow.

"Nous avons toutes nos chances", pensait Tom Van Damme, président de Belgian Cycling, lorsque Bruxelles a officialisé sa candidature.