Dernière semaine pour Louvain-la-Plage : "malgré la météo, nous avons accueilli beaucoup de monde"

"Les gens sont comme les mouettes"

Et de continuer : "Les gens ont fait comme d’habitude : quand il pleut, ils ne sont pas là et dès qu’il arrête de pleuvoir, ils reviennent. C’est comme les mouettes à la mer, elles disparaissent quand il pleut, on les revoit dès que la pluie cesse. Mais malgré la météo, nous avons accueilli beaucoup de monde."

Au niveau des animations, les cuistax connaissent toujours un énorme succès. "Ils ont beaucoup tourné. Le château gonflable a, lui aussi, été fort utilisé au point qu’il s’est dégonflé. Nous avons dû le remplacer."

Les organisateurs avaient, cette année, installé un minigolf du 28 juin au 10 juillet. "Il a bien fonctionné. Toutefois, cela demande beaucoup de surveillance, d’énergie - il doit être monté le matin et rentré chaque soir - et de surface au sol. Nous verrons si on le réinstallera l’année prochaine."

Public familial

La plage est fréquentée essentiellement par un public familial. "Nous n’avons pas de gros groupes en guindaille. Les gens viennent en famille, parfois avec plusieurs générations. Les Néolouvanistes sont très présents, mais nous accueillons des gens de partout de la province et aussi du Namurois."

Soulignons que la fête des habitants, organisée par l’Association des Habitants le 21 juillet, a connu un gros succès. "Les bénévoles sont venus aider les organisateurs qui avaient beaucoup donné pour la mise en place de leur fête. J’ai eu plaisir à voir l’engouement et que les tables étaient toutes occupées pour le souper."

Il reste désormais une semaine pour profiter de la plage.