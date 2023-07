Cette campagne permet de surveiller et observer les populations d’oiseaux et d’étudier leur migration et ses évolutions vu l’impact du réchauffement climatique.

"Tout en effectuant le suivi scientifique, juste avant qu’elles ne soient libérées, avec les collaborateurs certifiés du Centre de baguage Be-Birds de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, nous vous monterons les oiseaux en vous expliquant diverses anecdotes sur les espèces présentées. Vous pourrez ainsi observer des espèces connues comme le rougegorge familier ou le merle noir ou moins connue comme le torcol, les rousserolles effarvattes et verderolles, ou encore le râle d'eau. Au total, ce ne sont pas moins de 135 000 individus de plus de 120 espèces différentes qui ont été identifiées, baguées, pesées, mesurées avant d’être relâchées", explique Vincent Bulteau, conseiller en environnement de la Commune de Beauvechain, par communiqué.

L’animation est adaptée en fonction du public qui se côtoie (du curieux à l’amateur averti) et pour tout âge. Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 pour une durée de 2 h à 2 h 30, en vous laissant la possibilité de partir à tout moment. L’animation est gratuite, mais l’inscription est néanmoins obligatoire.

Celle-ci se fait uniquement par téléphone : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h au 010 86 83 00 ou les lundis, mercredis et vendredis, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h au 010 86 83 10 ou au 010 86 83 13.

Le nombre de places est limité à 15 personnes (enfants compris). L’animation est annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques. La semaine du 29 août est réservée aux animations scolaires.

Cette activité organisée depuis plus de 20 ans est le fruit d’une collaboration entre la Province du Brabant wallon, le Centre de Baguage (Be-Birds) et la Commune de Beauvechain.