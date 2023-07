La Région veut densifier le Petit-Ry, pas la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Toutefois, pas mal de Villes et Communes regrettent le timing pour remettre un avis sur ce vaste document qui va guider leur développement territorial dans les années à venir.

L’enquête publique permettant de récolter l’avis des citoyens se terminait le 14 juillet. Et si les conseils communaux ont jusqu’au 30 juillet pour remettre cet avis, peu d’entre eux se tiennent en juillet. En clair, les élus devaient se prononcer sur le SDT sans connaître les remarques formulées par les habitants de leur commune. D’où le mécontentement dans les Villes et Communes, notamment à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Outre cette remarque sur la procédure, lors du conseil communal du 27 juin dernier, l’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir), a détaillé les enjeux pour la localité.

Une des notions clés du SDT, ce sont les centralités, soit ces zones déjà plus densément peuplées d’une commune et qui sont destinées à le devenir encore davantage.

Ottignies-Louvain-la-Neuve en comptera deux, une sur Ottignies, l’autre couvrant la cité universitaire. Le hic concerne surtout la centralité ottintoise: elle est beaucoup plus large que la zone reprise dans le Schéma de développement communal (SDC) qui définit les endroits que la Ville souhaite voir se densifier.

40 logements à l’hectare minimum au Petit-Ry ?

Le Petit-Ry, par exemple, n’est pas repris dans le SDC mais bien dans le SDT.

En tant que pôle urbain, cela signifie un minimum de 40 logements à l’hectare dans les centralités de la commune. "On peut le comprendre autour de la gare et même dans les centres. Par contre, le Petit-Ry n’est pas fait pour accueillir autant de constructions, a commenté l’échevin. Dans notre SDC, certaines zones du Petit-Ry sont à 20 logements maximum à l’hectare et d’autres à 10."

Benoît Jacob précise toutefois: les Communes ont 5 ans pour revoir les centralités via un SDC. La Ville en a déjà un, mais il faudra le revoir. "Je souhaite bonne chance aux Communes qui n’en ont pas encore pour tenir le délai. Car pour adopter ou revoir un tel SDC, il faut passer par un bureau d’études et il n’y en a pas 36…" Il y a un risque d’embouteillage.

Dans le SDT, il est aussi prévu, pour freiner l’étalement urbain, que seule une habitation sur quatre puisse être construite dans les zones hors centralités. "Comment va-t-on choisir les personnes qui veulent construire dans ces externalités si le nombre de projets est plus important que la norme ?", se demande l’échevin.

Du côté de l’opposition, Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0-MR) a partagé la désapprobation sur le calendrier et les inquiétudes sur la taille des centralités et s’est interrogé sur l’impact du SDT sur le prix du foncier.

Pour Kayoux, Valérie Depauw a souligné qu’en 5 ans, il y a largement le temps pour impliquer les citoyens dans la révision des centralités.

Mais la bourgmestre Julie Chantry (Écolo) a quelque peu douché ses attentes: comment être sûr que les habitants soient guidés par l’intérêt commun et non leur propre intérêt ? s’est-elle demandé en substance.

Au final, les élus (moins l’abstention de Kayoux) ont décidé de ne pas émettre d’avis favorable ou défavorable sur le projet de SDT mais souhaite pouvoir en émettre un, après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête publique.