Série d’été | Brabant wallon, terre de... femmes hors du commun : Les femmes doivent obéir à leur mari ? Ça, c’était avant Georgette Ciselet

Si, notamment dans le domaine du mariage, la femme est l’égale de l’homme, on le doit à la Baisythoise Georgette Ciselet. De tous les combats féministes, respectée de tous, elle sera la première femme à siéger au Conseil d’État.

Après des études de philosophie et lettres, puis de droit à l’Université libre de Bruxelles, elle devient la quatrième femme à prêter le serment d’avocate au Barreau de Bruxelles, le 1er octobre 1923.

Très vite sensibilisée aux droits des femmes et aux discriminations qui les touchent, Georgette Ciselet s’engage très tôt dans le mouvement féministe. Elle s’affiche notamment dans des manifestations internationales visant à l’octroi du droit de vote aux femmes, mais aussi à une égalité complète entre hommes et femmes en matière de travail.

Elle va d’ailleurs, en 1930, publier un ouvrage fondamental: La femme, ses droits, ses devoirs et ses revendications. Celui-ci fait suite à son mariage, un an plus tôt, avec l’écrivain Henry Wagener. Elle découvre alors, à la lecture du Code civil, qu’elle devait obéissance à son époux. Et donc de lui demander, le cas échéant, le droit de continuer à mener à bien sa carrière.

Ce travail va être suivi de plusieurs autres, toujours sur le même sujet, attirant l’attention du gouvernement bien embêté par les actions sans cesse grandissantes du mouvement féministe. Georgette Ciselet est ainsi appelée à faire partie d’une commission du travail féminin, aux côtés de Jeanne-Émile Vandervelde, de Maria Baers et d’Isabelle Blum. Le Parti libéral, dont elle est membre, en fait sa porte-parole en la matière.

Première sénatrice libérale

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Georgette Ciselet décide d’ailleurs de prendre la voie politique pour poursuivre son combat. Elle est candidate aux élections législatives de 1946. Mais elle ne va guère attirer les électeurs et électrices.

Malgré cette défaite, le Parti libéral décide de la coopter au Sénat. Elle est ainsi la première femme libérale à siéger à la haute assemblée. Elle ne la quittera plus jusqu’en 1961, date à laquelle elle n’est ni réélue, ni cooptée.

Entre-temps, elle a accompli un travail titanesque dans son domaine de prédilection, l’égalité des hommes et des femmes. On lui doit, entre autres, la loi permettant aux femmes de devenir magistrate ou notaire ; celle qui mit fin à la notion de puissance maritale, permettant à la femme mariée de disposer de ses biens et d’acquérir son indépendance économique au sein du ménage.

Elle a donc permis à la Belgique d’être dotée de lois égalitaires parmi les plus modernes d’Europe, faisant d’elle une femme politique respectée et écoutée internationalement.

Redevenue avocate en 1961, elle sera la première femme à siéger au Conseil d’État. Elle le restera jusqu’en 1972 avant de prendre une retraite bien méritée en sa maison de Baisy-Thy.

Elle décède, le 31 août 1983, des suites d’une opération à l’hôpital de Braine-l’Alleud.

La Stéphanoise Marthe Boël, de la résistance au féminisme

Marthe Boël

Marthe Boël figure au panthéon des premières féministes, mais aussi des grandes résistantes.

Elle a 21 ans lorsqu’elle épouse Pol Boël, le patron des usines Boël à La Louvière. Très sensible au sort des ouvriers, elle se lance dans plusieurs projets sociaux, comme la création d’une société de secours mutuel, la mise sur pied d’une consultation pour nourrissons et d’une mutualité féminine. Et, dès le mois d’août 1914, alors que la Belgique se prépare à résister à l’envahisseur allemand, on la retrouve parmi les adhérentes les plus actives de l’Union patriotique des femmes belges. Elle va aussi s’engager comme ambulancière et créer un réseau postal clandestin.

Marie-Catherine Sablon, la Limaloise qui cuisinait pour Napoléon à Sainte-Hélène

Longwood, la résidence prison de Napoléon sur Sainte-Hélène

Deux ans durant, Marie-Catherine Sablon, née à Limal en 1782, a servi Napoléon dans son exil à Sainte-Hélène.

On ne sait pas vraiment comment la Limaloise s’est retrouvée sur cette île prison au milieu de l’Atlantique. Il semblerait qu’elle ait été recrutée par le général Hudson Lowe, en poste à Paris lorsqu’il reçut l’ordre de rejoindre Sainte-Hélène en qualité de gouverneur geôlier de l’île.

Quand le cuisinier de Napoléon se blesse gravement à la main, Hudson Lowe met sa cuisinière à la disposition de Longwood, la résidence prison de Napoléon (gravure ci-dessous).

Adrienne Gommers, sauvée des camps, brillante universitaire

Adrienne Gommers

Docteur en lettres et en médecine, Adrienne Gommers était professeur à l’Université catholique de Louvain.

Elle est née à Anderlecht le 19 mars 1920, et décédée à Woluwe-Saint-Pierre le 17 août 2007.

En 1940, Adrienne Gommers est une étudiante brillante lorsque la guerre éclate. Ses actes de résistance, en tant qu’adjudant des Services de renseignement et d’action, vont la conduire avec ses parents à la déportation en Allemagne en 1941. Elle sera reconnue comme prisonnière politique de 1941 à 1945.

Après la guerre, Adrienne Gommers achève ses études romanes à l’UCL, puis de médecine.

La peintre Anna Boch découvrit Ohain en soignant ses rhumatismes

Anna Boch

C’est en venant en cure au château de l’Hyette pour y soigner ses rhumatismes qu’Anna Boch découvrit Ohain. Elle y construira un joli cottage avec pergola, qui servira d’ailleurs de décor à l’un de ses plus célèbres tableaux.

Rosalie-Anna Boch est la fille de Frédéric Victor Boch, l’un des richissimes fondateurs de la célèbre faïencerie Royal Boch. Elle grandit donc dans un milieu où l’Art a toute sa place. Excellente pianiste, elle s’adonne aussi à la peinture.

Anna Boch n’a jamais fait fortune – qu’elle avait donc par ailleurs – avec ses toiles. Femme dans un univers réservé aux hommes, elle reçut pourtant quelques belles critiques.

Née à Genappe, Anne de Beaujeu dirigea la France

Anne de Beaujeu

Anne de Beaujeu est native de Genappe et, de 1483 à 1491, elle a régné sur la France.

Héritier du trône français, Louis XI, en froid avec son père Charles VII, fut contraint à l’exil et installé, dès 1456, au château du Lothier, à Genappe. Le futur Roi de France va trouver le réconfort dans les bras de sa seconde épouse, Charlotte de Savoie qui va avoir quatre enfants, nés à Genappe. Anne sera la seule à survivre.

Sur son lit de mort, Louis XI, devenu roi de France entre-temps, lui réserve une surprise. Considérant qu’elle est "la moins folle femme de France", il va lui confier l’éducation de son petit frère, le futur Charles VIII, et surtout la régence du Royaume durant la minorité royale.

