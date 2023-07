Avec "La Belle et la Bête", la féerie s’installe au château de Rixensart

La plume de Damien De Dobbeleer a chatouillé quelques thématiques bien piquantes pour nous mener à une démonstration tantôt drôle, tantôt vibrante d’émotion. Il nous confie: "C’est avant tout une histoire d’amour entre deux être marginaux qui, petit à petit, vont devoir apprendre à s’aimer en commençant par se découvrir, s’amadouer, s’apprivoiser. Découvrir leur part d’humanité d’un côté, leur part de bestialité de l’autre. C’est cette histoire d’amour qui m’intéresse, avec, en parallèle la montée de la haine, la vengeance qui se prépare, allant jusqu’au meurtre. Il y a toute cette thématique de l’apparence, d’aller au-delà des apparences."

Une thématique qui inspire les comédiens interprétant la Belle et la Bête. Laura Fautré (une Belle qui allie douceur et caractère bien trempé) nous parle de ce qui la touche dans son personnage: "C’est la sensibilité et le fait qu’elle n’a pas de préjugé. Elle essaye de voir, derrière leur carapace, qui sont vraiment les gens et de composer avec la maladresse de la Bête. C’est quelque chose de spécial… Se dire, peut-être, qu’il y a quelque chose de beau à creuser."

"J’irai pleurer dans d’autres yeux que les miens"

Benoit Randaxhe enchaîne: "On existe à travers le regard de l’autre… Il y a cette phrase que j’aime beaucoup: “J’irai pleureur dans d’autres yeux que les miens”. C’est la première fois qu’on le regarde tel qu’il est. Et il se découvre." D’une même voix, les deux comédiens assurent que le message qu’ils souhaitent transmettre, c’est l’ouverture vers l’autre. Mais pas que… Il y a aussi, tout simplement, l’ambition de partager des émotions et des moments magiques. Pari gagné ! La sensibilité et la douceur sont plongées dans un dynamisme teinté d’humour, évoluant à la belle étoile dans un lieu hors du temps.

La magie du théâtre en extérieur ne peut être gâchée par la météo. Damien De Daubière nous l’affirme: "Si quelques gouttes se joignent à la représentation, soit on passe au-dessus, soit on reporte la date et si ce n’est pas possible, on rembourse le spectateur. Il faut oser l’aventure théâtrale en extérieur, en Belgique, pour vivre des sensations uniques et hors du temps !"

