Des trottinettes électriques aux batteries régénérées : “l’objectif est de toujours aller de l’avant et d’anticiper les questions”

Sanjeev veut d’abord se lancer dans les gyropodes mais doute de cette aventure notamment à cause de la qualité de nos routes : “si j’ai peur de mettre le produit entre les mains de mes enfants, je ne le commercialise pas”.

En 2017, My eScooter est créé dans deux objectifs complémentaires : la sécurité et la durabilité. Le succès des trottinettes est au rendez-vous des particuliers aux entreprises. Aujourd’hui le concept de durabilité va encore plus loin avec un nouveau service de régénération des batteries. Un service après-vente effectué en Belgique afin de gagner du temps et de diminuer le coût en CO2.

Une solution au recyclage des batteries

Le concept de régénération de batteries part d’un constat simple. En hiver, les usagers utilisent moins leu trottinette et donc la batterie se vide entièrement de son énergie (à 0 %, il reste toujours un fonds de réserve, c’est comme ça que les smartphones gardent l’heure ou la géolocalisation). Mais lorsqu’une batterie est complètement vide, elle s’abîme voire devient hors d’usage. C’est là qu’intervient la régénération. La batterie est entièrement désassemblée et chacune de la trentaine de cellules est testée. Il suffit de quelques cellules endommagées pour que la batterie ne fonctionne plus, explique Sanjeev. On remet donc des nouvelles cellules plutôt que de changer toute la batterie. Le résultat final pour la batterie est une récupération jusqu’à 80 % de sa capacité initiale et 30 à 40 % d’économie par rapport au rachat d’une nouvelle. En ce qui concerne la durabilité, cela permet la réduction de déchets électroniques et la diminution de la demande de matières premières : “l’objectif est de toujours aller de l’avant et d’anticiper les questions pas encore posées”.

Sanjeev le dit, la trottinette, ce n’est pas un jouet, c’est un moyen de transport complément de la voiture ou des transports en commun. Et là, où il souhaite se démarquer de la concurrence, c’est avec le service après-vente : “chez nous, en 24 ou 48 heures, la trottinette est réparée. Le SAV, c’est important ! On a un client, il est déjà venu ici depuis La Roche-en-Ardenne. En une heure, on avait réparé son problème. Mais pour faire éviter les déplacements des clients, on passe par une compagnie de livraison qui prend la trottinette chez le client et la remet à domicile”.