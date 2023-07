"Senne Vallées", le projet qui fédère les entités du Brabant wallon Ouest : 7 communes et 7 thématiques

Les 7 Communes du projet Senne Vallées: Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Écaussinnes, Ittre, Nivelles, Rebecq et Tubize. ©FACEBOOK SENNE VALLÉES

Lætitia Baudewijns, coordinatrice, explique la genèse du dossier: "Senne Vallées est né de l’initiative du bourgmestre d’Ittre. Christian Fayt a pris son bâton de pèlerin et est allé à la rencontre de ses homologues bourgmestres. Initialement, il y avait huit Communes partenaires, mais, déjà membre de Centropôle, Braine-le-Comte nous a quittés. Écaussinnes risque aussi de suivre le même chemin. La structure de Senne Vallées repose sur une convention de collaboration entre les différentes Communes, mais Monsieur Fayt souhaiterait la transformer en ASBL communale." Un souhait qui est en stand-by puisqu’un nouveau décret du ministre Collignon devrait arriver afin de pérenniser ce principe de supracommunalité.

Aujourd’hui, cela fait un peu plus d’un an que Senne Vallées est sur les rails, comme le souligne Laetita Baudewijns: "Je suis entrée en fonction en juin 2022. Mon premier dossier était lié à l’aide accordée aux Communes par le gouvernement pour l’accueil et l’hébergement des réfugiés". La coordinatrice de Senne Vallées s’est également attelée à deux autres dossiers: le tourisme et les circuits courts. "Ces deux thématiques sont à l’initiative des bourgmestres qui voulaient un ancrage plus important au territoire. Pour le tourisme, j’ai répertorié tous les sites et monuments présents dans les sept communes. Pour les circuits courts, j’ai fait le même travail avec les producteurs locaux."

D’autres thématiques sont au programme de Senne Vallées. Elles sont au nombre de sept. Donc, en plus du tourisme et des circuits courts, il y a la mobilité douce, la ruralité, la nature, l’aide aux Communes pour la recherche de subsides et la lutte contre les inondations. Mais ces thématiques ne sont pas limitatives: "Par exemple, les quatre Communes de l’ouest du Brabant wallon veulent mutualiser le matériel des services travaux et donc avancer sur une sorte de prêt de ce matériel. Une convention est en cours de préparation et un listing du matériel a été fait. On peut imaginer que d’autres projets, limités comme celui-ci à quatre Communes, voient le jour et s’étendent aux autres membres de la supracommunalité. Par ailleurs, d’autres Communes faisant partie de la vallée de la Senne peuvent intégrer notre projet. Rien n’est figé. Des acteurs extérieurs peuvent adhérer à notre structure en fonction d’un projet et chaque projet ne doit pas être réalisé par les sept Communes originelles".