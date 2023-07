Vers deux nouveaux radars répressifs à Nivelles : voici les emplacements choisis

D’abord, alors qu’il y a actuellement quatre boîtiers le long des grands axes routiers de la zone de police pour y installer des radars fixes, le nombre d’appareils opérationnels passe à trois et les "flashs" seront donc plus fréquents. Ensuite, pour 2024, il est prévu d’installer deux nouveaux boîtiers sur le territoire de Nivelles: un le long de la chaussée de Hal et un à la chaussée de Soignies.

Il est aussi question de mettre en œuvre un dispositif de type "radar tronçon" sur la Nationale 5, sur le territoire de Genappe, mais l’endroit concerné n’est pas encore fixé.

En ce qui concerne les boîtiers en tout cas, une étape importante a été franchie à la fin de la semaine dernière, avec la signature d’un protocole d’accord pour les mettre en fonction.

Ces signatures – une convention par boîtier à installer – matérialisent une concertation qui a été menée entre le parquet du Brabant wallon, la zone de police et le Centre régional de traitement (CRT) qui se charge de la gestion des procès-verbaux, afin de déterminer les endroits les plus adéquats où implanter les dispositifs.

Du côté de la chaussée de Soignies, où les contrôles avec le radar répressif mobile étaient jusqu’ici relativement fréquents, le "cinémomètre automatique fixe fonctionnant en l’absence d’un agent qualifié" sera installé à hauteur de la borne kilométrique 12.4. Cette route régionale est un axe pénétrant assez long, où les automobilistes ont tendance à oublier avant d’entrer ou après être sortis de l’hyper-centre qu’ils circulent dans une zone habitée…

C’est un peu la même configuration à la chaussée de Hal, encore plus longue, qui longe le quartier du Petit Baulers encore en développement et finit par traverser une zone 30 à proximité de l’Institut provincial d’enseignement technique (IPET). Le boîtier destiné à accueillir le radar fixe sera là-bas implanté à la haute de la borne kilométrique 1,5.