À Walibi, la pluie et le vent peuvent faire fermer les attractions mais pas au point d’évacuer le parc comme lors des inondations de 2021

Walibi dépend énormément de la météo confie la porte-parole du parc, Justien Dewil. Mais les visiteurs s’adaptent et “affrontent la pluie et s’amusent quand même”. La météo est surveillée en temps réel et en cas de puissantes rafales de vent ou de fortes pluies, certaines attractions peuvent être temporairement fermées “jusqu’à ce que le coup de vent passe”.