Beauvechain : le droit d’emphytéose octroyé au Centre régional de la famille et de l’enfance

Ce lundi 24 juillet 2023, le conseil communal a décidé à l’unanimité de procéder à l’octroi d’un droit d’emphytéose au CRFE dont le siège est établi à Perwez sur le bien situé rue Auguste Goemans pour une durée de 50 ans.

Pour rappel, l’objectif du CRFE est de concrétiser l’ensemble des composantes du projet (esquisses, conception architecturale et plans, approbation des cahiers des charges et mise en œuvre des travaux) et des obligations administratives (dossier de candidature, permis d’urbanisme, attribution des marchés publics) pour la fin septembre 2025.

Le projet de bail comporte le versement annuel d’une subvention de 42 000 €, équivalent à 1 000 € par lit, en contrepartie du service dont les habitants de Beauvechain bénéficieront.