Nivelles: la Commune libre du Petit Saint-Jacques fête ses 30 ans ce week-end

Le quartier Saint-Jacques, dans l’hyper-centre de Nivelles, est cher aux Aclots pour son ambiance très particulière. Situé à quelques pas de la collégiale Sainte-Gertrude, il a été épargné par le bombardement allemand de mai 1940 et on y retrouve de petites maisons anciennes, bordant des rues sinueuses et étroites.