Perwez: "La majorité a largement freiné l’augmentation de la population à Thorembais-Saint-Trond"

C’est ce qui a amené le groupe Ensemble (majorité) à rendre un avis défavorable, ce mercredi au conseil communal. Avis partagé par le groupe DRC + (minorité), qui a toutefois proposé des amendements, afin de compléter la justification, qui servira au ministre wallon de l’Aménagement du territoire pour revoir sa copie.

Le groupe DRC + avait préalablement distribué un toutes-boîtes, dans lequel il présentait les conséquences, à ses yeux, du projet pour les Perwéziens. Avec quelques piques envers la majorité. Extrait choisi: "L’avenir de nos 5 villages appartient à nos concitoyens et non à une majorité courte de 11 élus contre 10 dans la minorité. Cette même majorité appelée pourtant Ensemble veut agir seule, sans informer ni écouter ses concitoyens. Comme le proclame l’adage populaire, le destin n’aime pas qu’on lui force la main par les choix de quelques-uns."

Mercredi, le bourgmestre a affirmé que ce toutes-boîtes de DRC + contenait des mensonges et il en a profité pour contre-attaquer. Il s’est arrêté sur le développement de Thorembais-Saint-Trond, pour défendre le bilan de sa majorité: "Quand vous étiez au pouvoir (2011-2018), la population y a augmenté chaque année – entre 16 et 64 habitants – pour une moyenne annuelle de 49 habitants. Depuis que nous sommes au pouvoir (2018-2023), l’augmentation totale est de 49 habitants… sur 5 ans. La croissance a été freinée, comme nous nous y étions engagés." Et d’en remettre une couche: "Vous essayez de faire croire que vous avez changé d’avis. Si c’est le cas, tant mieux. J’ose espérer que ce revirement sera durable."

Sur le fond, le bourgmestre a précisé que la majorité reproche au projet de SDT l’incohérence des périmètres des centralités par rapport aux spécificités locales (Perwez et Thorembais sont repris comme centralités). "Si le SDT voit le jour, nous réaliserons un schéma de développement communal, car notre volonté est de préserver le caractère rural de nos 5 villages et en particulier de Thorembais-Saint-Trond. Sauf que le délai de 5 ans pour mener à bien cette tâche est trop court, que les moyens sont insuffisants pour une commune de notre taille avec un personnel multitâche et qu’il y a une perte d’autonomie."

André Antoine (DRC + ) a répété les arguments déjà présentés lundi par le bourgmestre de Walhain (Engagé, lui aussi): perte de valeur des terrains à bâtir dans les villages non repris comme centralités, aucune compensation, risque pour ces villages d’être moins bien desservis par les opérateurs, etc.