Nivelles : cet arbre partiellement tronçonné aurait pu tomber sur des enfants, la Ville a déposé plainte

Pour le dire clairement, tout le monde était assez scandalisé après avoir découvert que le tronc d’un chêne auparavant en pleine santé avait été scié à près de 90 %. L’arbre était toujours debout mais un peu de vent ou une poussée un peu appuyée aurait pu le précipiter au sol… ou sur des enfants en train de jouer.

C’est un ouvrier communal retraité, en se promenant jeudi vers 20h sur la venelle qui donne sur l’allée des Coquelicots, qui s’est aperçu de cette dangereuse situation. Il a directement appelé ses anciens collègues et l’échevin en charge des travaux, Pascal Rigot (Écolo), s’est également rendu sur place. Celui-ci ne décolérait pas, vendredi, en commentant l’incident.

”Il a fallu appeler les pompiers parce que l’arbre, un chêne dont la circonférence du tronc était d’une quarantaine de centimètres, menaçait de tomber. Il y avait clairement un problème de sécurité publique et on a dû l’abattre. Mais avant que les pompiers interviennent, j’ai appelé moi-même la police pour demander que des constatations soient faites. On se trouve face à un acte de vandalisme totalement irresponsable !”

Pour Pascal Rigot, l’auteur de ces faits ne peut trouver aucun intérêt dans un tel acte : l’arbre poussait dans l’enceinte de l’école, entre un bâtiment scolaire et une venelle piétonne, et l’idée n’était pas de voler le bois puisque l’arbre n’a pas été entièrement coupé.

La Ville a déposé une plainte et suivra activement la procédure. Si une scie à moteur (une tronçonneuse ou une scie électrique) a manifestement été utilisée, aucun des riverains interrogés n’a indiqué avoir vu quelque chose de suspect ou entendu des bruits de sciage.

À la connaissance de Pascal Rigot, qui est en charge des espaces verts, un tel acte de vandalisme est une première à Nivelles. Sur Facebook, l’ancien échevin Charles Gourdin a cependant signalé qu’un chêne de la place De Lalieux avait aussi été partiellement scié en 2022.