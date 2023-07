Chaumont-Gistoux : “Très étonnamment, le Delhaize n’a pas été trop touché”

”À ce stade, tout est réglé sur le terrain, l’incendie est quasiment éteint. Les locataires et les commerces ont tous été contactés et on a proposé de les aider dans les démarches à effectuer pour les déclarations. Le propriétaire est rentré d’Espagne jeudi soir pour prendre les choses en main avec son architecte mais à ce stade, priorité à l’enquête. Le site n’est pas accessible pour l’instant car les experts judiciaires y accomplissent des devoirs. Du côté des riverains et de la population, l’inquiétude est redescendue également.”

Luc Mertens tient à rassurer. “Il n’existe pas de risque d’effondrement à ce stade même si l’ingénieur en stabilité devra réaliser une série de vérifications une fois le volet judiciaire réalisé. Le site est par ailleurs protégé par des barrières Heras, afin d’être inaccessible.”

Mais l’information la plus surprenante vient de l’état du magasin Delhaize. “Très étonnamment, le magasin Delhaize qui se trouve en contrebas n’a pas été trop touché… à part les dégâts des eaux avec une trentaine de centimètres d’eau et la coupure d’électricité qui a vu les frigos s’éteindre et donc tout ce qui s’y trouvait est perdu. Mais selon les examens à venir, on pourrait envisager rapidement une réouverture avec quelques travaux dont un nettoyage du site… Tout dépendra du rapport de l’ingénieur. Ce serait bien pour ce magasin qui fonctionne très bien sur le site, mais donc aussi pour le personnel…”

Quant au reste du bâtiment, “il est vraiment détruit et les premiers contacts que j’ai eus avec le propriétaire laissent à penser que dans le futur, aussi rapidement que possible, il partirait sur une reconstruction mais pas à l’identique. Il devrait plutôt y avoir du logement et quelques commerces, pour optimiser l’occupation et ne plus tourner à 80 %. Il souhaite une grosse réunion ce lundi. Une chose est certaine, comme pour la ferme de Vieusart qui avait été victime d’un incendie volontaire, la Commune mettra tout en œuvre pour accélérer les procédures pour que cela aille vite.”

L’école de kinésiologie en sursis

Responsable de l’école de kinésiologie installée depuis 2020 dans le bâtiment incendié, Caroline Cauderlier-Thienpont est dévastée. ” On a commencé l’école ici.. Tout le matériel se trouvait sur place, dont pas mal de choses qui sont confectionnées par les instructeurs. Au-delà de l’aspect matériel, il y a aussi le facteur émotionnel. Nous avions en principe le dernier cours d’été ce jeudi matin. L’instructeur ayant appris les faits était en pleurs. Nous n’habitons pas très loin, nous sommes choqués par la brutalité de l’incendie.”

Mais là, l’inquiétude est pour l’avenir de l’école. ” Nous avons de nombreuses inscriptions pour septembre et n’avons aucune solution de local. Nous occupions à temps plein deux salles de 60 m2, on doit retrouver au moins la même chose avec comme condition, du parking ! C’est important car lors de chaque cours, il y a entre 15 et 20 voitures à garer… Les cours sont donnés en semaine et le week-end. L’idéal serait de trouver un lieu à louer à l’année mais la priorité est de trouver une solution pour septembre très rapidement pour savoir que faire des inscriptions déjà enregistrées…”

Et un local partagé ? ” Tout est possible mais ce serait contraignant vu le matériel à déplacer, comme notre table de massage par exemple. On est sur des horaires 9 h 30 – 18 h 30, mais jamais le soir…”

Toute proposition peut être envoyée à Caroline Cauderlier-Thienpont au 0475 30 58 82.

Pascale doit rebondir au plus vite

Pascale Burlet donnait des cours de yoga dans les installations parties en fumée à Chaumont-Gistoux. ” En effet, je sous-louais à l’école de kinésiologie pour mes cours de yoga, pilates, soins en sonothérapie et magnétisme énergétique, avec mon activité “Le temps de vivre”. Sur place, j’avais du matériel, pour environ un bon millier d’euros. Comme je ne suis pas la personne qui louait le bâtiment, je ne savais assurer mon matériel et visiblement, le locataire officiel n’avait pas assuré le sien. C’est donc perdu… Mais je reste positive, j’ai d’ailleurs déjà recommandé du nouveau matériel dès ce vendredi matin !”

La priorité de Pascale, à présent, c’est de tourner la page et retrouver un lieu pour exercer. ” Je cherche en effet une salle sur ce que j’appelle la dorsale Wavre – Louvain-la-Neuve – Perwez – Grez-Doiceau. L’idéal serait au milieu, donc à Chaumont-Gistoux… J’ai déjà eu des contacts et la solidarité s’est organisée pour le mois d’août avec l’école de danse L’En-Dehors ASBL qui est en congé en août, et sa responsable me permet d’occuper ses locaux. Mais en septembre, ils sont de retour… Alors je cherche… Et je crois en ma bonne étoile.”

C’est que Pascale a déjà été contrainte de rebondir par le passé. ” J’ai commencé ces cours à Gistoux, dans un studio, en 2013. Tout fonctionnait à merveille jusqu’au… Covid. Là, j’ai dû tout arrêter, j’avoue que je me suis effondrée, ce n’était pas facile. L’an dernier, j’ai lancé l’idée de reprendre, et tout le monde est revenu, d’où ma présence dans ce bâtiment…” Cette fois, Pascale compte bien poursuivre, c’est pourquoi elle cherche un local de 60 à 80 m disponible le lundi, matin et soir, et le jeudi soir. ” Et je le dis au cas où : je suis fan de lieux improbables…”