Mont-Saint-Guibert : une seconde bande à l’embranchement N25/N238

Vu l’accroissement du trafic en direction de Mont-Saint-Guibert, de Louvain-la-Neuve et de l’E411, la direction des routes du Brabant wallon du SPW a introduit, comme prévu dans le plan mobilité et infrastructures de la Région, une demande de permis d’urbanisme. L’objectif est de réaménager les entrecroisements de la sortie N25 et N238 en créant une seconde bande. Aujourd’hui, les usagers venant de Genappe et Nivelles et souhaitant sortir à hauteur du nouveau parc du Jaurdinia afin de prendre la N238 en direction de Louvain-la-Neuve et de Wavre croisent la route de ceux venant de la rue des Mélèzes et montant sur la N25 après avoir franchi le rond-point face à la multinationale américaine Yakima Chief.