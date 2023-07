Tubize : à l’AID Val de Senne, une formation en menuiserie pour aider à réinsérer des publics en difficulté

Cette formation, qui dure entre 12 et 18 mois, est assurée dans un atelier à Tubize et s’adresse aux personnes exclues du CPAS, aux personnes sans diplôme, aux personnes en semi-liberté ou sous bracelet électronique. Mais elle est loin de n’accueillir qu’un public issu du milieu carcéral car “il ne faut pas recréer ce milieu pour favoriser la réinsertion”.

Tanguy Deheneffe, formateur en menuiserie depuis un an et demi : “Nous avons entre sept et huit stagiaires par formation avec des entrées et des sorties permanentes, dans le but de les accueillir quand ils sont vraiment motivés. Cela a également un effet positif sur la dynamique du groupe. Il y a un système de parrainage qui se met inconsciemment en place, et les anciens sont fiers d’apprendre aux nouveaux…”

Cette formation est proposée aussi au sein même de la prison de Nivelles. Elle ne dure alors que six mois et s’adresse aux détenus libérables dans les trois ans, choisis sur présélection de la direction et soumis à un entretien de motivation avec l’assistante sociale de l’ASBL.

À la fin de la formation, les participants reçoivent une attestation qui mentionne les compétences acquises. Ils peuvent ensuite faire valider celles-ci par des organismes agréés. “Le but n’est pas de leur donner un diplôme, mais de l’expérience”, explique Donatienne Hargot.

Au cours de la formation, les participants sont amenés à nettoyer, monter, reclouer et sécher des palettes de bois à la prison et des déchets de chantiers ou d’entreprises locales pour ceux qui suivent la formation à l’atelier. “On les sensibilise aux enjeux environnementaux et à la problématique des déchets avec le principe 3RV : réduction des déchets à la source, recyclage, réemploi et valorisation, poursuit la coordinatrice pédagogique. On développe également leurs compétences techniques mais aussi sociales en situation réelle de production. C’est valorisant pour eux car ce qu’ils fabriquent se retrouve ensuite chez les clients. On fait du sur-mesure et de la co-création avec les clients. On attend donc des stagiaires, une qualité dans le travail et un respect des délais. C’est vraiment de la réinsertion sociale et professionnelle par le biais d’une activité qui relève de l’économie circulaire”.

Au-delà d’un apprentissage, la formation permet aussi de sortir les stagiaires d’une certaine routine, comme en témoigne Patrick, l’un d’entre eux : “J’aime l’ambiance et le travail. Ça m’a permis de retrouver un rythme de vie parce que je ne faisais plus rien à part rester chez moi…”

Donatienne Hargot : “La formation aide les stagiaires à retrouver un sens à la vie, une vie sociale, un rythme de vie… Elle les aide aussi à se remettre en ordre au niveau administratif. Nous adaptons la formation à chaque personne car chacun a des défis personnels et professionnels différents. L’humain est au centre du projet avec un accompagnement pédagogique mais aussi psychosocial grâce à notre assistante sociale qui les suit tout au long de la formation”.

Pour davantage de formations professionnalisantes dans les prisons

Cette formation d’ouvrier valoriste est l’une des seules professionnalisantes à la prison de Nivelles. Tanguy Deheneffe : “Développer des formations en prison, c’est une question de volonté, pas une question de manque de moyens. Une formation, cela génère des mouvements dans la prison, il faut sortir les détenus de leur cellule, cela représente du travail en plus pour les gardiens. Il a donc fallu convaincre ces derniers, mais la plupart reconnaissent désormais le bienfait que ça peut apporter aux détenus, et donc les conséquences positives sur le climat carcéral. Je suis formateur à la prison de Nivelles et je n’ai jamais eu de soucis. Les conflits sont souvent entre les gardiens et les détenus, j’ai donc demandé qu’il n’y ait pas de gardiens durant mes cours. On crée un groupe où les rapports sociaux ne sont plus dans la domination. Ils apprennent à vivre ensemble, dans un rapport positif à eux et à la société.”

Pour l’AID Val de Senne, il est essentiel de préparer les détenus à leur réinsertion dans la société. Donatienne Hargot : “La société évolue, et quand ils sortent, ils sont perdus, d’où l’importance de les former pendant qu’ils purgent leur peine…”

Tanguy Deheneffe conclut : “De façon générale, on aimerait avoir la possibilité de faire des transferts entre les prisons quand les détenus souhaitent participer à une formation qui n’est pas dispensée dans la leur. Il faudrait également créer davantage de formations. À la prison d’Ittre, par exemple, il y a actuellement cinq ou six formations alors qu’il y a de la place pour en donner jusqu’à trente…”