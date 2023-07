Bon début de saison pour l’Aventure Parc à Wavre malgré la météo de ces derniers jours

“Le plus inquiétant pour nous, c’est le vent et les orages. Les gens sont prudents sur le fait que ça puisse glisser. Et avec la ligne de vie, il n’y a pas moyen de tomber”. La responsable rappelle également que l’eau fait du bien aux arbres, comme aux hêtres, dont la sécheresse les fragilise. Lundi dernier n’a pas été totalement perdu. Cela a permis d’effectuer de menus travaux de maintenance sur les parcours d’accrobranche.

Sur le volet fréquentation, l‘équipe était un peu inquiète au début de saison (à la mi-mars) avec le décalage entre les vacances scolaires entre les régions. Mais au contraire, le mois de juin a affiché complet pendant trois semaines : “quand les écoles francophones étaient en examens, le parc se remplissait des écoles flamandes et quand elles ont fermé pour les vacances, les écoles francophones sont venues à leur tour”. Durant la période estivale, les particuliers et les stages prennent la place. Le carnet de réservation est donc bien rempli remercie Stéphanie Delarue, pour ce mercredi 26 juillet, 400 réservations étaient enregistrées. Il arrive également que le parc soit réservé par des entreprises privées pour organiser des team buildings.

20e anniversaire d’une entreprise familiale

Cette année, l’Aventure Parc fête son 20e anniversaire. À l’origine, il s’agit du domaine de la famille Visart de Bocarmé. Au départ, Muriel, la maman, organisait des stages dans ces bois et petit à petit les activités se sont renforcées avec les parcours, les tyroliennes, etc. Aujourd’hui, Yannick, le fils de Muriel, a pris les rênes du parc.

Outre les parcours et les tyroliennes, le parc s’est agrandi ces dernières années. On peut désormais faire différents sauts à l’élastique et jouer en équipe au laser game. De plus, de nouveaux parcours ont été inaugurés l’année passée. Avec la taille du parc qui augmente, le prochain projet est d’agrandir le parking. Une tâche compliquée avec son installation entre les arbres.