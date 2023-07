Court-Saint-Étienne : “Le schéma de développement territorial ne peut pas apporter de l’eau au moulin du promoteur” de Jaurdinia

Le SDT a été présenté par l’échevin Steve De Wevere ; l’échevin de l’urbanisme Jean-Christophe Jaumotte ayant été professionnellement impliqué dans la rédaction du SDT : “L’artificialisation des terres a augmenté en 20 ans de 2,4 % en Brabant wallon, de 1,5 % à Court-Saint-Étienne, Le SDT recommande de concentrer 75 % des nouveaux logements dans les centralités, nous sommes à 71 % à Court-Saint-Étienne. Des centralités sont proposées au centre de Court-Saint-Étienne, à Sart-Messire-Guillaume, La Roche/Tangissart avec la particularité d’avoir une centralité au niveau de Mont-Saint-Guibert.”

Non pour la ZACC du Jaurdinia

Steve De Wevere a déploré le délai très court (mi-juillet) pour l’analyse et la consultation de la population : “Le premier point proposé au conseil communal est d’obtenir un délai complémentaire, par exemple jusqu’au 15 octobre pour avoir le temps d’une analyse approfondie. À Court-Saint-Étienne, il serait plus judicieux d’attendre la finalisation des modifications du Code de Développement Territorial sur lequel nous travaillons pour l’instant. Pour la ZACC Jaurdinia qui touche à Mont-Saint-Guibert, le SDT ne peut pas apporter de l’eau au moulin du promoteur qui veut y construire 120 logements. Personne ne tient à ce développement”, a poursuivi Steve De Wevere.

Michel Tricot (Écolo) estime extrêmement ténu l’avis du Collège communal : “Les terrains boisés et agricoles non repris comme tel au plan de secteur devraient également être préservés. Le SDT se concentre sur le logement. Or les zonings économiques et les équipements communautaires, installés en dehors des centralités devraient également être centralisés. Ils génèrent eux aussi des transports et conduisent à l’artificialisation.”