”Lucrèce Borgia” à l’abbaye de Villers-la-Ville souffre des intempéries

Une météo capricieuse s’est installée en Wallonie depuis la mi-juillet et le spectacle de plein air “Lucrèce Borgia” en pâtit. Sur 13 représentations programmées en juillet, quatre représentations ont dû être annulées et reportées à cause de la pluie. Et fait rare, les représentations reportées au dimanche n’ont pas pu être données par cause de pluie.