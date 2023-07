Pour garder sa facture au même niveau, Chastre ne rallumera pas l’éclairage public

Au niveau environnemental, les retombées sont déjà positives. “On peut déjà donner un chiffre sur la réduction de la consommation : si on prend novembre 2022, quand la coupure a débuté, à mars 2023, par rapport à l’année précédente, on note une baisse de près de 86 000 kilowattheures. La prévision d’Ores était de 84 000…”

Anne Ferrière (ChastreAvenir) a donc demandé ce que ça représentait au niveau financier. La réponse ? Plus ou moins zéro. “On a payé la même chose que pour les cinq mois précédents, car le prix avait fortement augmenté.” La facture aurait été salée si la consommation était restée similaire à celle de l’hiver 2021-2022.

La bonne nouvelle, c’est que Chastre ne devra payer aucune… pénalité. “Ce qu’on craignait, c’est de recevoir une pénalité parce qu’on n’a pas consommé une partie du contrat avec le fournisseur, a précisé Thierry Champagne, le bourgmestre. Le montant aurait pu s’élever jusqu’à 5 000 euros. Mais ce ne sera pas le cas.”

L’autre question, c’est de savoir si la formule appliquée sera flexible ou non. “Quand il y a une festivité d’importance, comme Place aux Artistes ou la fête à Gentinnes, on demande à Ores de rallumer certaines cabines pour couvrir un périmètre autour de l’événement. Il faut savoir que si on veut l’éclairage dans une rue, ce sont cinq ou six qui seront également comprises dans la zone.”

Anne Ferrière a encore demandé si, pour la fête à Perbais, l’éclairage sera activé. Négatif. “Ce qui est important, c’est que le service d’ordre travaille dans de bonnes conditions et que ceux qui se déplacent en voiture puissent regagner leur véhicule, a répondu Thierry Champagne. Il faut savoir que si on rallume toutes les cabines de la commune, le coût est très élevé. Ores suggère de rallumer l’éclairage par village, quand il y a des festivités.”