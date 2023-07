Ramillies : l’étang de l’avenue des Déportés accessible gratuitement pour pêcher

La Commune vient par ailleurs d’avoir confirmation que l’étang joue un rôle important dans le cadre des inondations : “On a un accord-cadre avec la Province et on vient d’avoir un rapport qui confirme le rôle primordial de ce plan d’eau dans les inondations, poursuit Jean-Jacques Mathy. On a donc bien fait de l’acheter ! On y fera des aménagements adaptés à la lutte contre les inondations. L’étang a un rôle tampon.”

Depuis 2020, plus aucun accès n’était autorisé sur le site. “Par le passé, une société de pêche y était installée, puis un particulier l’avait acheté pour lui… Passionné de pêche, même si je n’ai plus le temps, j’avais du mal à interdire systématiquement l’accès aux nombreuses demandes. Après, soyons clairs, il est dans l’état qu’il est, et donc c’est pour cela aussi que nous proposons l’accès gratuit contre un permis qui couvre une année civile, sur demande auprès du service population. Celui-ci doit être renouvelé chaque année.” L’accès est ouvert à tout le monde, donc pas uniquement aux Ramillois.

À ce stade, quelques tests ont été effectués et oui, il y a encore du poisson dans l’étang : “Des carnassiers comme des brochets ou des sandres, des gardons, quelques carpes aussi, du poisson blanc. Nous répondons à une demande car le constat est là, il y a de moins en moins de plans d’eau pour la pêche dans la région. À Ramillies, je n’en connais pas d’autre qui soit accessible au public.”

Le “no kill” est la règle

Un règlement a donc été rédigé pour permettre une bonne gestion du site. ” Le pêcheur doit prendre soin de n’abîmer ni les plantations, ni les berges, et de respecter la faune notamment en ne laissant pas traîner des fils de pêche ainsi que des hameçons dans l’eau ou sur le bord de l’étang.”

Il ne peut en aucune manière effrayer, frapper ou mutiler les animaux. Le pêcheur doit veiller à ce que l’emplacement qu’il a occupé reste propre et exempt de déchets ou papiers à son départ. Les comportements suivants sont strictement interdits : faire du feu ou un barbecue, utiliser une embarcation (ou un float tube), monter ou installer toute construction, même provisoire (tente…), etc.

Chaque pêcheur ne peut se servir que de deux lignes maximum. Celles-ci doivent rester sous la surveillance du pêcheur. Chaque pêcheur doit veiller à ce que ses lignes soient perpendiculaires à la berge. Il est obligatoire de retirer les lignes hors de l’eau en cas d’absence momentanée. Un seul hameçon simple par ligne est autorisé, à l’exception des leurres. L’utilisation de la bourriche est strictement interdite

Chaque poisson pêché est remis directement à l’eau : ” Un poisson remis à l’eau dans de bonnes conditions, est un poisson pour demain”.

Il est interdit d’utiliser un essuie, une loque ou un chiffon lors de la prise en main du poisson. La marche à suivre est la suivante : mouiller la main afin de ne pas enlever le mucus protecteur qui recouvre le poisson (ce qui provoquerait la mort de celui-ci).