Série d’été | Brabant wallon, terre de… héros de guerre : Albert Guérisse, alias “Pat O’Leary”, le Belge le plus décoré

Dès le lendemain de l’invasion de la Belgique, son régiment reçoit son baptême du feu. Le lieutenant-médecin Guérisse reçoit sa première citation, pour s’être porté au secours des blessés et mourants sous le feu. Il accompagnera ensuite son régiment, replié sur la Lys, jusqu’à la capitulation. N’ayant plus de blessés sous sa protection, il est autorisé à rejoindre les lignes françaises et britanniques, qui continuent à résister et parvient, avec d’autres officiers belges, à embarquer pour l’Angleterre.

Mais, dès le 4 juin, ils sont rembarqués vers Brest, en direction de Poitiers, où le Gouvernement belge en exil compte reconstituer une armée. Mais les Allemands sont plus rapides et Guérisse comprend vite qu’il a intérêt à quitter la France. Et c’est à bord du “Rhin”, un navire français souhaitant se ranger du côté des Anglais qu’il rejoint Gibraltar.

Le lieutenant-médecin Albert Guérisse devint ainsi le lieutenant-commander Patrick O’Leary. En effet, ayant à prendre un nom anglais afin de ne pas être reconnu comme Belge en cas de capture, il avait choisi le nom d’un Canadien qu’il avait côtoyé durant ses études.

Polyglotte, sous uniforme britannique, connaissant bien le continent, Patrick O’Leary est, très vite, muté au Naval Intelligence Service, puis au Military Intelligence, où on lui confie le soin d’organiser des lignes d’évasion pour les pilotes abattus. Il va ainsi mettre en place un impressionnant réseau qui comptera jusqu’à 1 500 agents. C’est la fameuse ligne Pat, si utile à la Royal Air Force ne pouvant se permettre de perdre des pilotes qu’elle mettait six mois à former.

Le 2 mars 1943, Pat O’Leary est arrêté, trahi par une nouvelle recrue. Envoyé en Allemagne, il va connaître les camps de concentration de Mauthausen, Natzweiler-Struthof et Dachau.

Un héros de la Guerre de Corée

L’Armée anglaise en fait un héros, le couvrant de médailles et de reconnaissances.

En décembre 1946, il peut ainsi rejoindre son régiment à Spa. Cinq ans plus tard, il se portait volontaire pour accompagner les troupes internationales constituées pour défendre la Corée du Sud. Il va aussi y avoir une attitude héroïque.

Titulaire de plus de 35 distinctions honorifiques, anobli par la Reine d’Angleterre en 1979 et fait comte par le Roi Baudouin en 1988, Albert Guérisse est le Belge le plus décoré.

Mike Donnet, le dernier des héros de la Royal Air Force

Mike Donnet ©

À la veille de la seconde Guerre mondiale, Mike Donnet est sergent-pilote. Le 10 mai 1940, il est à Bierset et participe, au sein du premier régiment d’aviation, à la Campagne des Dix-Huit Jours. À la capitulation, il est contraint et forcé par son État-Major de rendre son avion et il est fait prisonnier. Il le restera durant sept mois avant d’être libéré et de chercher, à tout prix, un moyen pour rejoindre ce qui reste de l’Armée belge en Angleterre.

Avec Léon Divoy, il va ainsi découvrir l’existence d’un petit biplan, un SV4B, enfermé dans un hangar avoisinant la chaussée de Mont-Saint-Jean à Hoeilaart. Son propriétaire, Thierry d’Huart, commandant de la 4e Escadrille de chasse de Nivelles, avait toutefois pris soin de lui retirer son tableau de bord, empêchant ainsi qu’il soit volé par les Allemands occupant le château familial tout proche. Bons bricoleurs, les deux hommes vont réussir à en fabriquer un.

Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1941, à 2h30 du matin, nos deux hommes décollaient, au nez et à la barbe des Allemands qui dormaient à deux pas. Trois heures plus tard, ils atterrissaient au cœur de l’Essex, presque miraculeusement. La traversée de la Manche n’avait pas été facile, le moteur s’étant arrêté à cinq reprises.

Quelques semaines plus tard, ils étaient déjà intégrés dans la section belge de la Royal Air Force. En son sein, Mike Donnet va effectuer 375 missions, abattant quatre avions ennemis et en endommageant cinq autres.

Le Bousvalien Odon Godart a décidé du Jour J

Odon Godart ©

Rien ne prédestinait Odon Godart, brillant scientifique, à entrer dans l’Histoire de la seconde guerre mondiale. Astrophysicien, disciple du chanoine Lemaître, c’est à la demande de celui-ci qu’il est envoyé aux États-Unis afin de parfaire sa formation. Il y est d’ailleurs toujours lorsqu’il apprend, en mai 1940, l’invasion de la Belgique par les Allemands.

Bouleversé, voulant participer à la lutte, il va traverser, en voiture, tout le continent nord-américain pour finir, après mille et un périples en mer, par rejoindre les Forces belges en Angleterre.

Là, il faudra plusieurs mois pour que l’État-Major belge se rende compte qu’il a dans ses rangs un scientifique de grande valeur. Seul survivant d’un crash aérien dans la Ruhr, il est ensuite invité à former un nouveau service météo, spécialement affecté à la préparation des bombardements. Les Américains demandent qu’il rejoigne l’équipe des météorologues chargée de préparer scientifiquement un débarquement sur les côtes françaises.

Léon Trésignies, première victime militaire belge de la grande Guerre

Léon Trésignies ©

Léon Trésignies, habitant de Bierghes, est entré dans l’Histoire pour avoir été la première victime militaire belge de la grande Guerre, mort en héros.

Le 31 juillet 1914, le Bierghois est mobilisé. Il rejoint son unité chargée de traverser le canal de Willebroeck à hauteur du Pont-Brûlé, sur le territoire de Grimbergen ; de s’y positionner et de défendre ainsi le 4e secteur de la position fortifiée d’Anvers. Las, les Allemands ont pris position de l’autre côté du cours d’eau. Ils ont levé, en partie, le pont-levis et le mécanisme permettant de le remonter se trouve sur l’autre rive. L’ordre est pourtant de traverser, d’attaquer.

Bon nageur, il se porte volontaire. S’il parvient à traverser le canal, il tombe sous les balles allemandes sur l’autre rive.

Le jeune Bierghois devient un héros national. Dès 1920, son nom est donné à une caserne de Charleroi. Son village natal va donner son nom à la rue où il est né.

De Basse-Wavre au ciel allemand : la guerre de Léon Branders

Léon Branders ©

Après un incroyable périple, au départ de Wavre, qui les emmène en France, en Espagne et en Écosse, les frères Léon et Henri Branders rejoignent les Forces belges de Grande-Bretagne.

Léon Branders obtient d’entrer à la marine. Mais la fonction de canonnier qu’on lui assigne dans la marine marchande ne lui plaît pas : il demande alors son affectation à l’aviation où il rejoint son frère Henri en juillet 1942.

L’entraînement se fait en Grande-Bretagne et au Canada. Comme son frère Henri, Léon Branders est affecté le 18 août 1944 au 349e Squadron de la RAF. Aux commandes d’un chasseur-bombardier Spitfire IX, il participe aux opérations aériennes en appui des troupes alliées qui, après le débarquement de Normandie en juin, progressent en France.

En octobre 1944, Léon Branders s’offre une belle frayeur : au départ de Merville, dans la région de Lille, les Spitfire de l’escadrille bombardent en piqué une batterie allemande au Nord d’Anvers. Une des bombes de l’avion de Léon Branders reste accrochée à son support sous la voilure. À l’atterrissage à Merville, la bombe se détache, tombe au sol, endommage l’avion mais n’explose pas…

En janvier 1945, Léon Branders n’a pas moins chaud : les Spitfire de la 349e escadrille sont engagés dans une mission de reconnaissance armée dans la région d’Osnabrück, un nid de la chasse allemande. Des chutes de neige contrarient le retour des avions dont beaucoup sont à court d’essence. En panne sèche, Léon Branders réussit de justesse à atteindre les lignes amies et à y crasher son Spitfire en campagne.

Pour Léon et Henri Branders, les opérations de guerre cessent le 8 mai 1945.

