Suppression d’une cascade à Hamme-Mille: les riverains réclament des réponses

Il risque d’y avoir du monde, même si la réunion a lieu au milieu des vacances. Car le sujet mobilise, et bon nombre d’Hamme-Millois aimeraient des explications. Un collectif s’est créé, un site internet, touchepasamacascade.be reprend de nombreuses informations utiles.

Le projet d’aménagement du bassin d’orage des Forges à Hamme-Mille soulève plusieurs questions ciblées de la part des citoyens concernés. Les interrogations seront posées à la Province et à la commune pour obtenir des clarifications sur les choix et les implications du projet.

Une des premières interrogations concerne la construction d’une passe à poissons alors que les poissons sont déjà bloqués à Weert-Saint-Georges par le moulin et d’autres obstacles existent sur la rivière Nethen, en amont et en aval. La pertinence de cette initiative est donc remise en question par le collectif.

Une autre préoccupation concerne le découpage du projet en deux phases distinctes, avec seulement la première phase soumise à une enquête publique. Les citoyens vont demander des explications sur cette approche.

Des problèmes de stabilité des berges le long de la rue les Claines sont également soulevés par le collectif. Les citoyens demandent si cette rue devrait être interdite aux poids lourds pour éviter d’aggraver la situation.

La valeur juridique de la réunion du 31 juillet est également mise en doute, et les citoyens souhaitent en savoir plus à ce sujet.

Le moulin perdrait son potentiel énergétique

Concernant le moulin, qui possède un droit d’eau, la suppression de l’éclusette et de la cascade suscite des inquiétudes quant à la possibilité de relancer une roue à aube pour produire de l’énergie. Les citoyens demandent comment cette perte sera compensée pour la communauté et les propriétaires du moulin, surtout en période de crise énergétique.

La possibilité de participer à la réhabilitation d’une roue à aube ou d’une turbine pour sensibiliser davantage la population locale aux enjeux de la crise énergétique est également soulevée.

Enfin, les citoyens questionnent la suppression de la cascade dans le dossier à l’enquête publique. Ils interprètent cela comme une ouverture potentielle à la construction d’une nouvelle voirie qui permettrait d’accéder à de nouvelles zones de construction en périphérie. Ils cherchent à savoir si cette interprétation est fondée.

Jean-Francois Mitsch fait partie des responsables qui mènent les actions. Il commente le dossier dans l’état actuel et les 20 questions travaillées sur base des nombreuses réactions et interrogations citoyennes.

"Le titre de l’enquête publique noyait le poisson"

"Le dossier, sur le fond, est complexe. Sur la forme, des analyses sont intrigantes. Nous ne sommes ni juge, ni analystes. Mais on se demande si c’est normal d’avoir autant de choses qui posent questions si on s’y penche de plus près."

L’enquête introduite fin juin, n’est pas une période jugée "agréable" par les riverains. "C’est une période compliquée pour beaucoup de monde en vacances, avec en outre un délai court pou répondre. Et puis, le titre de l’enquête publique… noyait le poisson ! C’est quand on prend la peine d’analyser un minimum que l’on se rend compte que ce dossier est bien plus vaste et complexe qu’il n’y paraît. En résumé, tout est fait pour que l’on se demande ce qu’il se passe et pire ici, c’est la Province qui introduit le dossier, pas un "bandit de promoteur" qui nous parle d’un petit projet qui est bien pour la planète…"