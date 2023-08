Genappe : après deux accidents en 20 minutes, un conducteur sexagénaire est interpellé et contrôlé positif au test d’alcoolémie

Un conducteur suspecté d’être responsable de deux accidents de la route et d’un délit de fuite a été interpellé lundi soir à Genappe, a indiqué mardi le procureur du Roi du Brabant wallon. Les policiers de la zone de Nivelles/Genappe ont été appelés à intervenir, lundi vers 22 h 30, au croisement de la rue de Villers-la-Ville et de la chaussée de Bruxelles, à Genappe. Un automobiliste venait d’y traverser le rond-point et d’y percuter un véhicule en stationnement, avant de prendre la fuite.