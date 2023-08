Home Renard : l’enquête publique attendra la fin des vacances

La nouvelle demande de permis a donc été déposée le 13 juillet. “Nous attendons l’avis de complétude du fonctionnaire délégué. Cela nous reporte à début août. Nous aurions pu lancer l’enquête publique dès ce moment. Cependant, nous avons voulu assurer la parfaite communication envers les citoyens et les riverains en dehors de la période de vacances. Nous projetons donc de d’abord faire une réunion d’information le mercredi 30 août et ensuite l’enquête publique en septembre.”

Cette séance du 30 août se tiendra dans la salle de l’école Saint-Joseph de manière à pouvoir accueillir un public nombreux : “Cette réunion a pour but de rappeler le projet tel que présenté en janvier avec plus de détails sur les plans et les vues 3D plus explicites. Nous évoquerons aussi la manière de participer à l’enquête publique.”

Dans les grandes lignes, voici ce qui a changé dans le projet : “La réduction d’un étage, le léger glissement du bâtiment vers le bas du terrain et son encastrement dans le terrain réduit drastiquement son impact visuel, surtout depuis la portion de la ruelle des Foins allant vers la RN25 et de la rue du Lambais. Une attention particulière sur l’intégration au bâti existant avec l’usage de la brique traditionnelle.”

La forme du bâtiment a été revue pour mieux marquer les six unités de vie et l’aile dédiée à l’accueil de court séjour qui vont y cohabiter autour d’un cœur central très lumineux. Un plan d’aménagement des abords a été pensé spécifiquement pour aussi réduire cet impact visuel pour les riverains.

L’ancien verger en friche, sur le haut du terrain, sera réhabilité avec la plantation de fruitiers basse tige et la reconstitution des haies de bocage qui l’entourait.

Le projet initial a été complété par un pavillon de plain-pied pour un accueil de jour qui sera accessible par la ruelle des Foins où se situera l’entrée principale du site. Cet espace polyvalent pourra éventuellement accueillir aussi des animations de quartier en soirée.

”De même, des résidences-services seront développées dans deux bâtiments (un plain-pied de 3 logements et un rez + 1 de 8 logements) en bordure du sentier des Cinq Bonniers en s’intégrant ainsi dans ce quartier résidentiel. Les aspects énergétiques ont été réévalués avec une solution innovante de pompe à chaleur géothermique et un apport électrique photovoltaïque.”