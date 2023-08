Nivelles : 30 ans de convivialité préservée grâce à la Commune libre du Petit Saint-Jacques

Le premier “maire”, désigné en 1993, a été Zéphirin Gillain. Et depuis, en plus de compter un bourgmestre, Nivelles a également un maire, qui habite au Petit Saint-Jacques et réside donc à quelques pas de l’hôtel de ville “officiel”. Il y a eu Joseph Vandaele, Joseph Dumont, Arthur Grandjean, Jacqueline Hoyoux, Marcel Monbaliu et il y a, depuis 2017, Daniel Houze. Ce week-end, la façade de la maison de ce dernier était d’ailleurs barrée d’un grand calicot “Mairie”, avec une décoration adéquate en bleu-blanc-rouge. Pas pour donner un petit goût français, mais parce qu’il s’agit aussi des couleurs de Nivelles.

Samedi matin, dans les rues où étaient installés des brocanteurs, une fanfare était présente et un cortège a été organisé pour marquer ce 30e anniversaire de la Commune libre. Dans son discours, Daniel Houze s’est souvenu des paroles de son voisin Zéphirin Gillain, dit Fifi, qui espérait que la Commune libre constituerait un symbole pouvant être renouvelé au fil des années. Et effectivement, cela dure à présent depuis trois décennies, parsemées de souvenirs mémorables et d’initiatives pour valoriser l’identité du quartier.

”Faire la fête ensemble, c’est le meilleur moyen de créer de la convivialité”, a confirmé le maire. Et cette recommandation a été suivie à la lettre tout au long du week-end.

Samedi, Daniel Houze a également reçu, de la part du comité des fêtes, une photo souvenir agrandie, le montrant en plein exercice de son mandat de maire. “Parce que tu es aussi notre meilleur voisin”, ont salué les membres du comité. Le Petit Saint-Jacques, c’est non seulement la ducasse d’été, mais aussi la fête d’Halloween, la fête des voisins, un souper annuel…

”C’est un quartier où il y a pas mal de locataires et donc de renouvellement, des jeunes couples qui restent quelques années puis déménagent, explique la présidente, Christine Max. Mais la convivialité est assez spontanée. Souvent, quand il fait bon, certains habitants sortent une table, puis les voisins arrivent pour discuter et boire un petit verre. Les habitants essaient de garder cet esprit de quartier, qui est aussi respecté en ce qui concerne la rénovation des maisons. Il y a d’ailleurs très peu d’habitations délabrées. Parfois, il faut un peu remobiliser les énergies mais quand la ducasse arrive, on retrouve cette mobilisation conviviale et spontanée, même de la part de ceux qui ne sont pas membres du comité.”