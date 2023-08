Trafic ferroviaire coupé ce week-end entre Bruxelles-Midi et Nivelles (Ligne 124)

À lire aussi

En revanche, la SNCB a mis en place plusieurs bus de remplacement pour permettre aux navetteurs de se déplacer durant ce week-end. Des bus directs feront uniquement arrêt à Bruxelles-Midi, Braine-l’Alleud et Nivelles. Il y aura aussi des bus multistops qui feront arrêt à Bruxelles-Midi, Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles mais pas à Holleken et De Hoek. Les multistops feront un arrêt supplémentaire à Moensberg et muni du ticket de train, le bus 155 De Lijn sera accessible vers et depuis Holleken et De Hoek.

Les trains S19 Louvain – Bruxelles-Schuman – Nivelles sont déviés entre Saint-Job et Linkebeek et circulent exceptionnellement jusque Hal. Ils font un arrêt supplémentaire à Moensberg d’où, toujours avec le ticket de train, il est possible de prendre un bus vers Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles. Il s’agit des bus STIB 37 et 43 ainsi que des bus de remplacement.