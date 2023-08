"Ça arrive un peu tard, mais ça a le mérite d’arriver" : à Braine-le-Château, le conseil dit "oui, mais..." au plan de développement de la Région

Patrick Delmée s’interroge aussi sur ce qui se passera entre 2030 et 2050: "Les personnes qui auront investi dans un terrain en zone constructible seront-elles indemnisées ?" L’énergie pose aussi question: "Il y a plus de vingt ans que notre commune dispose de l’accès au gaz de ville, mais le réseau ne s’étend pas au-delà des grands axes. Le SDT prévoit-il une plus grande équité des citoyens en matière d’accès aux différentes sources d’énergie ? Le SDT tient compte également du plan d’adaptation d’Elia de distribution d’électricité, mais ce plan tiendra-t-il la route si une technologie devient plus intéressante qu’une autre ? Le SDT pointe aussi la sortie du nucléaire, mais tient-il compte de la gestion des déchets ?"

Patrick Delmée conclut: "Quelle est la stratégie de la Région pour mettre sur pied des outils contraignants avant 2050 ? Est-ce possible de limiter l’urbanisation en 2050 sans ceux-ci ? La commune dispose d’outils, comme le schéma de développement communal et le guide d’urbanisme, et le collège met un point d’honneur à utiliser le critère de densité comme facteur d’acceptation d’un permis de bâtir, mais il n’y est pas obligé".

De son côté, la conseillère Anne Dorselaer (indépendante): "Les choses sont déjà jouées dans le continuum urbanistique de l’évolution du bâti de l’ouest du Brabant wallon. Quand on se retrouve avec des grandes surfaces en plein milieu du village, est-ce que pour nous, ça n’arrive pas un peu tard ?" Le bourgmestre reconnaît: "C’est le passé et on ne peut pas tout détruire. Alors oui, ÇÇÇ…"