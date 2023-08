L’État cherche qui réalisera le centre de psychiatrie légale à Wavre

Après 25 ans, le bâtiment en parfait état de fonctionnement reviendra à l’État qui décidera alors de la suite à apporter en termes d’exploitation et de maintenance.

Un tel centre de psychiatrie légale est une "institution fermée qui peut être comparée à un hôpital psychiatrique présentant un haut degré de sécurité, lit-on sur le site de la Régie. Il accueille des personnes qui ont commis un crime, mais qui ont été déclarées irresponsables."

Les personnes internées y sont placées sur décision de la chambre de protection sociale du tribunal d’application des peines et doivent y recevoir les soins adaptés à leur maladie psychiatrique.

"Tout interné désigné par la chambre de protection sociale pour une admission au CPL doit y être admis", est-il écrit dans les documents du marché public.

Or, "à l’heure actuelle, la capacité d’accueil pour les internés en Belgique est très insuffisante. En effet, certains internés sont aujourd’hui dans l’obligation de séjourner en prison", reconnaît la Régie sur son site web.

En novembre 2016, le gouvernement fédéral approuvait donc, via son Masterplan III, la création de deux CPL de 250 places chacun, l’un à Wavre, l’autre à Paifve (Liège), aussi concerné par le marché public.

"Un hôpital sécurisé plus qu’une prison"

À Wavre, le centre de psychiatrie légale, qui accueillera tant des hommes que des femmes, sera construit sur un terrain de 6 hectares, le long de la chaussée de Bruxelles. Il avait été acquis, pour 3 millions €, en décembre 2020 à la RTBF et la VRT.

"La conciliation de ces différents objectifs relatifs à la sécurité, à la dignité et au traitement ainsi que la contribution à la préparation de la réinsertion dans la société constituent un défi pour l’élaboration d’un concept global pour ce CPL", lit-on encore dans les documents.

Et plus loin : "Un CPL doit être considéré comme un hôpital sécurisé plutôt que comme une prison. L’ouverture vers la nature y est beaucoup plus présente."

Le secrétaire d’État responsable de la Régie, le Jodoignois Mathieu Michel, commente, par communiqué : "Avec les CPL de Wavre et Paifve, nous contribuons à lutter contre la surpopulation dans nos prisons et nous répondons surtout à un besoin légitime d’un meilleur suivi des internés."

Les candidats ont jusqu’au 2 octobre 2023 à 10 h pour introduire leur demande de participation à la procédure. L’attribution du marché est attendue pour juin 2025, le début des travaux, en fonction de l’obtention des permis nécessaires, pour l’été 2026 et l’ouverture pour 2028.