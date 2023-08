Nivelles : feu vert pour les voiries du parc PME

Sur environ 7,2 ha, l’idée est de proposer des bâtiments pour les PME non polluantes, le statut de la parcelle au plan de secteur étant effectivement une zone d’activité économique mixte. Depuis, l’étude d’incidences a été réalisée, la demande de permis a été déposée et le projet a franchi plusieurs étapes administratives, bien que le permis n’ait pas encore été octroyé.

Le collège a en effet demandé au promoteur des plans modificatifs pour s’assurer de la bonne gestion de l’écoulement des eaux de pluie – la déclivité du terrain est importante – et pour l’intégration d’un bâtiment existant dans le bas du site.

Mais au dernier conseil communal, il était déjà demandé aux élus d’approuver l’ouverture des nouvelles voiries de ce futur parc pour PME où sont prévus neuf bâtiments pour 70 unités au total, ainsi que des plateaux de bureaux.

Du côté de l’opposition, on a exprimé quelques doutes. Louison Renault (PluS) a évoqué les problèmes de mobilité qui existent déjà actuellement dans le quartier. Mais le bourgmestre, Pierre Huart, s’est voulu rassurant: le projet ne prévoit pas le moindre logement et un accord est intervenu entre le promoteur et la poste pour le partage d’un chemin d’accès.

Véronique Vandegoor (DéFI), elle, a demandé si une voirie allait couper le RAVeL, qui passe en contrebas du site. Ce n’est pas le cas.

"Le projet a été présenté à la commission consultative d’aménagement du territoire et cela a rassuré bon nombre d’entre nous, a précisé Vinciane Hanse (MR). Ce ne sont pas des unités où on emploiera 40 personnes: ce sont de petites structures, par exemple pour les artisans qui ont besoin d’une petite zone de stockage. Ce projet a du sens à cet endroit. Les réponses aux questions posées à propos de la circulation allaient toutes dans ce sens. Et la voirie partagée avec la poste va vers le contournement. La haie d’arbres qui existe sera aussi préservée. Moi, j’ai trouvé le projet très intéressant…"

Lors du vote, l’opposition s’est abstenue.