Jodoigne : une "Balade romantique" au départ de Mélin, le 26 août

Maryse Vanwelkhenhuysen, coordinatrice, qui prépare ce rendez-vous: "Le tracé de cette balade de 11 km restera secret jusqu’au jour J. Mais je peux déjà vous dire qu’au départ de Mélin, on ira visiter la fontaine Mahotte et sa source naturelle, que l’on fera une escale dans une ferme avec la conteuse Valérie Bienfaisant, qu’un pique-nique est prévu dans le jardin du Moulin des Délices et qu’un concert des Barnill Brothers (folk) est prévu aussi."

Il y aura également une visite de la réserve naturelle Le Marais à Genville, un spectacle de jonglerie avec El Bambino Del Fuego, une visite de l’atelier de la pierre de Gobertange et un concert piano-voix avec Lucie du groupe Oberbaum.

Attention, le parcours n’est accessible ni aux PMR, ni aux poussettes, en raison de son tracé champêtre.

Nombre de promeneurs limité à 150. Participation: 20 €. Les départs se feront toutes les 30 minutes à partir de 9 h 30. 20 €.

Ce rendez-vous est organisé par Qualité Village Mélin et Vivre à Saint-Remy-Geest en collaboration avec la Ville de Jodoigne et l’ASBL Les Plus Beaux Villages de Wallonie.

Maryse (0495 28 74 67), Chantal (0474 64 13 31), www.villagemelin.be.