Mont-Saint-Guibert aussi maintient la coupure d'éclairage de minuit à 5h du matin : "il n’y a finalement aucune incidence sur la sécurité routière"

Suite à la proposition d’ORES, rappelons que le conseil communal avait décidé la coupure à partir du 1er décembre dernier. La mise en œuvre ne fut pas aisée car les cabines électriques relient parfois plusieurs parties de communes différentes. La mesure devait initialement se terminer fin mars. Le collège estimait l’économie mensuelle réalisée à 8 600 €. Cette action s’inscrivait aussi dans le cadre de l’adhésion de la Commune à la Convention des maires pour le climat et l’énergie.

Néanmoins, à la demande et pour des festivités exceptionnelles, l’éclairage pourrait être réactivé. "L’éclairage public est voué à être constamment amélioré et certains carrefours ou certaines places pourront aussi être spécifiquement allumés en cas de souhait. Nous réfléchissons aussi à définir une heure d’extinction différente l’été et l’hiver", conclut le maïeur.