Paul Evrard, 84 ans, gardien de la chapelle Notre-Dame du Rond-Chêne : "J’espère qu’un autre passionné prendra ma relève…"

Au début, il y avait des messes d’adoration. "C’était une demande de monsieur le doyen de la paroisse de Tourinnes-la-Grosse. Tout le mois de mai, c’était chapelet chaque jeudi et il y avait beaucoup de monde qui participait. Au 15 août, c’était la grande messe qui existe d’ailleurs toujours. En ce qui concerne la Vierge de la chapelle, elle ne sort que lors de la procession Saint-Corneille et on lui met alors sa belle robe bleue tandis que dans la chapelle, elle est vêtue en blanc."

Tous les week-ends et jours fériés, Paul Evrard va ouvrir la chapelle, allumer les bougies, et au minimum donner un coup de brosse. "Une fois par mois, elle est nettoyée à l’eau… quand ce n’est pas les inondations qui s’en chargent. Mais je reconnais que c’est de plus en plus rare car je surveille et quand je pense qu’il y a un risque, je vais y mettre une planche et des sacs de sables."

"J’explique aux promeneurs l’histoire de la chapelle..."

Paul Evrard est une mémoire vivante et est très utile pour les gens de passage qui visitent ou admirent la chapelle du Rond-Chêne. "J’explique aux promeneurs l’histoire de la chapelle et ses alentours, donc ma ferme et la léproserie qui se trouvait dans le “cortil des lattres”. C’était le quartier des malades qui se trouvait à 500 mètres de la chapelle. La léproserie a été démolie vers 1935. Par la suite, moi gamin, j’entendais l’eau qui descendait dans les caves car les lieux avaient été recouverts par de la terre."

Paul Evrard se souvient aussi de ce qu’on lui a expliqué par le passé… "Dans la léproserie, il y avait des malades qui venaient d’un peu partout pour se faire soigner. Il y avait aussi la ferme des lépreux qui est devenue la ferme du Rond-Chêne. À l’époque, les lépreux qui étaient guéris ou capables, travaillaient à la ferme pour nourrir la communauté. Il y avait de tout pour faire…, Le lait, le beurre, le jardin, la viande avec les animaux et les cultures de pommes de terre, le grain pour la farine. Ils avaient aussi un grand four car à l’époque, il n’y avait pas de boulangerie."

Dans ces années-là, toutes les terres autour de la chapelle appartenaient à la léproserie, ce qui donne une idée de la place que celle-ci occupait.

"J’espère qu’un autre passionné prendra ma relève…"

Dorénavant, tous les soirs, on retrouve Paul dans les alentours de la chapelle, souvent assis sur l’ancien bac de l’abreuvoir des vaches sur le coin de la prairie voisine. "C’est la campagne, je suis pensionné, il y a tous les jours des promeneurs qui passent et s’arrêtent. Alors, on papote et parfois on refait le monde. Je dirais que j’en vois plus de 200 par semaine. Tous les promeneurs et pèlerins me connaissent, moi Paul de la chapelle. Pour rien au monde je ne voudrais habiter ailleurs. J’espère par contre qu’un autre passionné prendra ma relève…"

En été, Paul Evrard ouvre la chapelle dès 7h du matin. "Et le soir, je vais la refermer car on est déjà venu voler la Vierge, c’était en 1978… Monsieur le curé Gorris avait dû trouver une nouvelle Vierge…"