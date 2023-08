Pour les autorités communales de Chastre, pas question de densifier Gentinnes : "nous souhaitons protéger son caractère rural"

"On propose de ne retenir qu’une seule centralité, celle qui englobe Blanmont, Chastre et Perbais. C’est là qu’il y a les écoles, le train et commerces. Celle de Saint-Géry et Gentinnes, trop excentrée, ne correspond pas à nos envies et nous souhaitons protéger son caractère rural", a expliqué en substance l’échevin Stéphane Colin (Chastre 20 + ). Celui-ci a également regretté qu’il n’y ait pas de pôle économique majeur retenu autour des entités de Wavre et Ottignies-Louvain-la-Neuve, situées au cœur du Brabant wallon, "sur un axe majeur reliant Bruxelles au Luxembourg et reconnu à un haut degré d’ouverture à l’économie internationale."

Pour le bourgmestre, Thierry Champagne, l’accent est trop mis sur les régions comme Mons et Charleroi, les anciens bassins industriels. "Mais nos centres d’activité dans le Brabant wallon doivent aussi perdurer et se développer. Or, ils sont complètement oubliés. On a l’impression qu’on coupe toute possibilité d’une extension des zonings avoisinants. L’idée n’est pas de favoriser Chastre et d’y installer un centre d’activité. On n’en veut pas. Mais il y en a à Gembloux, Wavre, Mont-Saint-Guibert ou Louvain-la-Neuve. Ce sont des communes où les Chastrois vont travailler. Ces sites doivent poursuivre leur développement. Avec ce schéma, on est en retrait par rapport aux autres pôles économiques."

Pour Stéphane Colin, ce SDT est une impulsion, "mais l’important sera de définir le schéma de développement communal. Il faut vraiment travailler ensemble. En remettant un avis défavorable, on ne s’engage dans rien et on partira d’une feuille blanche pour notre schéma". Dans le schéma de structure actuel, par exemple, le nombre de logements maximum a été fixé à 8 par hectare. Contre minimum 20 pour le SDT. "Il faudra faire attention à ne pas avoir une ville dans le village", a encore commenté l’échevin.