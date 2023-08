Rixensart : le "Fond du Bois" constituait une partie de l’actuelle avenue de Mérode

Artère principale de la commune, l’avenue de Mérode, à Rixensart, se dessine en trois parties relativement distinctes. La première part de la place de la Vieille Taille jusqu’au début de l’avenue de Montalembert et abrite moult commerces, constituant le véritable centre actif rixensartois. La deuxième prolonge l’avenue vers le rond-point Paul Hanin et mixe bâtiments administratifs (maison communale, Forem…), quelques commerces et établissements horeca, une grande surface et le bien connu cinéma. Enfin, la troisième partie, au-dessus du rond-point, se veut davantage résidentielle et mène jusqu’au village de Bourgeois, via la rue Haute.