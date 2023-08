Un week-end riche en découvertes sur le site de la bataille de Waterloo les 12 et 13 août

Le Domaine de la bataille de Waterloo célèbre comme chaque année le 15 août, date anniversaire de l’empereur Napoléon 1er, par un week-end festif et riche en activités. Cette année, l’événement se déroulera les 12 et 13 août et permettra aux férus d’Histoire de se replonger dans l’univers de la célèbre bataille, a annoncé jeudi le Domaine de la bataille de Waterloo 1815.