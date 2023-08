L’inBW demande un permis pour continuer à exploiter son recyparc de Basse-Wavre

L’intercommunale a donc déposé une demande pour renouveler son permis d’environnement. Celle-ci fait l’objet d’une enquête publique jusqu’au 18 août prochain (les documents se trouvent sur le site de la Ville de Wavre, www.wavre.be).

Le recyparc est chargé de rassembler et de trier les déchets des ménages tels que le verre, le papier-carton, les plastiques, les textiles, les encombrants, les équipements électriques et électroniques, le bois, les déchets verts, les inertes, les déchets d’amiante-ciment, les huiles alimentaires et de moteurs, les pneus, les piles, les métaux, les plâtres, les verres plats, les pots de peinture, insecticides ou encore les capsules de café (la liste complète se trouve sur le site web de l’inBW, ).

Le recyparc est ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et le samedi de 9 h 30 à 17 h.

”Aucune opération n’est réalisée sur les déchets, est-il précisé dans les documents accessibles. Ils sont rassemblés pour être ensuite évacués par un transporteur agréé” vers des centres de traitement ou de (re) valorisation. La plupart des déchets sont évacués du site endéans les 48 h.

Au niveau de la gestion des incidences environnementales, on peut notamment lire qu’il est “suggéré d’installer un débourbeur-déshuileur pour les eaux de ruissellement et de drainage. L’intercommunale a prévu de rénover la dalle supérieure du recyparc fin de cette année et prévoira l’installation de ce débourbeur-déshuiler afin de protéger la Dyle. Ces travaux exigeront la fermeture temporaire du recyparc.”

Il revient au collège communal de Wavre de délivrer ou non le permis sollicité.

Le recyparc, ouvert depuis 1995, se situe sur un terrain de la Ville de Wavre, ancienne décharge qui a fermé en 1991. Le site de cette dernière est bien plus étendu que le terrain occupé par le recyparc et devrait être dépollué et réhabilité par la SPaQUE, la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement. En avril dernier, la Région a dégagé un montant de plus de 16 millions € pour les années budgétaires 2022-2024 afin de lui permettre d’assainir 7 anciennes décharges, dont celle de Basse-Wavre.