Ramillies : le projet de la rue de la Frête à l’arrêt

Voilà qui marque en tout cas un coup d’arrêt au projet et nécessitera (sauf recours au Conseil d’État) de recommencer toute la procédure.

Le refus de l’autorisation de voirie porte essentiellement sur la forme (plan insuffisamment précis) et pas sur le fond. Au contraire, la commission estime que pour l’ouverture de voirie, elle ne doit pas tenir compte du projet d’urbanisation, mais simplement vérifier le respect du décret voirie. Des plans modifiés réintroduits et répondant aux critiques de la commission pourraient donc aboutir. “Mais cela implique de relancer toute la procédure et nous refuserons évidemment à nouveau.”

Et de conclure : “Nous reprenons conseil auprès de nos juristes pour continuer à défendre notre position et aller vers un refus également du permis d’urbanisation vu l’absence de création de voirie et en s’appuyant sur le projet de SDT (Schéma de développement territorial) du gouvernement Wallon qui ne définit pas Ramillies village comme centralité et donc préconise une densité maximale de 10 logements à l’hectare”.