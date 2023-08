Reprise du chantier des pistes cyclables sur la N275 à Villers-la-Ville/Marbais

La suite du chantier se déroulera du 7 au 24 août entre le carrefour de 1830 et celui non loin du cimetière de Marbais. ©DR

Du 7 au 24 août, la portion de voirie sera fermée à la circulation dans le sens Villers-la-Ville vers Marbais. Dans l’autre sens, il sera possible d’aller vers le centre de Villers avec une vitesse limitée à 30 km/h. Le stationnement sera interdit sur ce tronçon durant cette période. Il ne sera donc pas possible de se garer pour venir au cimetière de Marbais qui sera tout de même accessible aux visiteurs, uniquement dans le sens de circulation carrefour 1 830 vers Marbais.

Plusieurs déviations sont organisées par la commune en fonction des lieux de provenances. Les camions de plus de 5T devront s’y plier. En venant de la N93, chaussée de Namur, il faudra remonter par la N5 (chaussée de Bruxelles) et puis tourner en direction des rues du Longchamps, de la Croisette et du Ry D’Hez en direction de l’Abbaye vers Court-Saint-Etienne/Ottignies. Et si vous venez de ce côté-là, prendre la rue du Ry D’Hez au croisement des rues de l’Abbaye et du Chevelipont pour rejoindre la N5 et redescendre vers la N93.

En venant du centre de Villers-la-Ville, il faut suivre la rue de Rigenée, et descendre vers la chaussée de Namur (N93) puis remonter par les rues du Petit Mont et du Berceau.