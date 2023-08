Violence, séparation et rancœur à La Hulpe : la prévenue est acquitée

Sexagénaire liégeoise sans aucun antécédent judiciaire, une commerçante se retrouvait sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel du Brabant wallon, il y a un mois, pour des préventions pas vraiment anodines. Elle devait s’expliquer pour faux, usage de faux et harcèlement. Sur le banc des parties civiles était assis son ex-compagnon, condamné précédemment pour s’être montré violent envers elle. Il affirmait que malgré sa condamnation, la dame voulait se venger de lui et prolonger au maximum ses difficultés judiciaires. Pour cela, à le suivre, elle aurait notamment créé un faux profil Facebook au nom d’une certaine Mary, afin d’entrer en contact avec lui. Après deux semaines d’échanges avec cette femme, il lui a téléphoné et aurait reconnu la voix de son ex à l’autre bout du fil. Celle-ci lui aurait d’ailleurs avoué l’avoir bien eu…