La Brasserie Lab 04, de l’expérimentation à la formule idéale : “On avait peint la cave tout en blanc et on était là avec nos tabliers et nos gants”

Le projet naît en 2012, avec Yvan Aufort, le père. Yvan suivait des cours de microbrasserie, diplôme en poche, il se lance à faire ses premiers brassins avec ces deux fils Jean-François et Maxime. D’abord, l’idée est d’en faire à usage personnel et pour les proches, mais au fur et à mesure le projet prend une autre ampleur. Poussé par ses fils, et leur ami Loïc Hardy, Yvan se décide à créer une bière propre et la commercialiser. Et comme tout laboratoire qui se respecte, chacun vient avec ses compétences : Yvan s’occupe du brassage, Jean-François de la communication et des ventes (diplômé en communication à l’UCLouvain, il est consultant RH au SPF Finances), Maxime est l’infographiste et designer et Loïc gère les comptes.

©DR

Les recherches débutent pour créer une nouvelle IPA (Indian Pale Ale), un type de bière houblonnée au goût d’agrumes, fort apprécié des quatre chimistes amateurs : “En 2019, on a fait neuf brassins. À chaque fois on a changé une variable pour trouver la différence et arriver à celle qu’on souhaitait”. Ainsi naît la première bière du Lab 04, l’Omaha, du nom de la tribu amérindienne. Comme il s’agit d’une IPA (le I pour Indian) et la brasserie utilisant du houblon américain, le nom est ainsi trouvé. On retrouve également la référence sur l’étiquette de la bouteille avec une coiffe d’Amérindien.

Pour faire une production plus importante, l’Omaha est confiée à la brasserie de Jandrain-Jandrenouille. L’Omaha sera rejointe par la Lucky Lee mais dont les tests ne conviennent plus aux créateurs. Elle est remplacée par la Tainted Love, une NEIPA (New England IPA) “une bombe d’arômes, confie Jean-François, on a l’impression de boire un jus de fruit”.

La Omaha et la Tainted Love sont les deux bières du Lab 04. ©DR

Ancrage local et avenir

Jean-François l’avoue, il a des projets plein la tête : “J’aimerais bien faire une bière bio, ou une sans gluten et pourquoi pas une aux fruits ? Mais d’abord, je préfère me consacrer sur les deux que nous avons.” C’est aussi important de s’ancrer localement pour Jean-François. Pour l’instant, Lab 04 vise l‘est du Brabant wallon, la région d’origine de l’équipe : Jodoigne, Hélécine et Hannut à proximité. La Brasserie Lab 04 est présente dans de nombreux points de vente de l’est et du centre de la province mais aussi sur le site. L’équipe fait aussi régulièrement le tour des marchés locaux et vous pourrez trouver et déguster les expérimentations au marché des producteurs locaux, à Hélécine le 18 août et aux Fêtes de Wallonie à Beauvechain le week-end du 2 et 3 septembre.