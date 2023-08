La 26e édition des championnats du monde des arts et performances (WCOPA) se tenait cette année du 28 juillet au 6 août à Los Angeles. L’occasion d’y découvrir des centaines d’artistes internationaux venus pour présenter leurs arts : musique, dance, théâtre, cirque, etc. mais aussi la magie. Pour cet art, deux Belges, du Brabant wallon, l'un Brainois et l’autre Waterlootois, ont fait le déplacement jusqu’à la cité des anges.

Maxime Mandrake, 26 ans, originaire de Houdeng-Goegnies (La Louvière) et vivant désormais à Braine-l’Alleud, est depuis ses 18 ans magicien professionnel et spécialisé dans la prestidigitation. C’est d’ailleurs dans cette catégorie ("Sleight of Hands" en anglais) qu’il a remporté la médaille d’or. Il repart également avec la médaille d’argent dans une autre catégorie “Magic open”, où chaque magicien vient avec un numéro de son choix.

Mais la médaille d’or n’ira pas bien loin puisque le Waterlootois Maxime Croisé l'a remportée. À 22 ans, il s’est lancé dans la magie suite à un voyage à Londres. Il a profité du confinement pour perfectionner son art tout en poursuivant ses études supérieures dans l’entrepreneuriat.

Maxime Mandrake avec ses deux médailles des championnats du monde des arts et performances. ©DR

Des étoiles dans les yeux

Sur les réseaux sociaux, les deux Maxime partagent leur joie et leurs impressions sur cette aventure d’une semaine : “Je repars avec plein d’étoiles dans les yeux et surtout, de nombreuses rencontres inoubliables”, déclare Maxime Mandrake avant d’annoncer qu’il profitera de son passage aux États-Unis pour aller voir son idole, le célèbre prestidigitateur, David Copperfield, à Las Vegas.

De son côté Maxime Croisé parle d’une “expérience humaine, professionnelle et artistique exceptionnelle”. Une expérience que le jeune waterlootois n’hésitera pas à mettre à profit car il compte marier sa passion et son parcours académique pour devenir magicien pour les entreprises, l’évènementiel et le spectacle.