Durant cinq ans, la fête n’a pas été organisée: "Je l’ai relancée en 2004. J’avais participé précédemment aux fêtes alors que j’étais enfant. J’ai repris l’organisation. C’était une fête assez simple avec des jeux en bois et une pêche aux canards que nous avions organisée sur la Dyle. Il y avait aussi un concert et un repas".

La formule qui n’a guère changé au cours des années: "Nous avons ajouté un karaoké pendant trois ou quatre ans. Nous avons ensuite remplacé ce karaoké par un quiz musical. Au début, nous organisions énormément de choses. On s’occupait du quiz, de la sono… Au fil du temps, la fête s’est professionnalisée tout en gardant ses valeurs, un esprit convivial et sain", poursuit Julien Scarnière.

Tristan reprend la présidence en 2016

En 2016, son frère, Tristan, a repris la présidence du comité: "Je suis content que l’esprit de la fête n’ait pas changé. Les valeurs sont restées les mêmes. Notre ducasse se déroule depuis le début sans les forains, et aucune entrée n’est payante si l’on excepte le quiz musical et la pétanque pour lesquels la participation demandée est symbolique. L’objectif n’a jamais été de faire du bénéfice", indique encore Julien Scarnière.

Le verre de bière est resté à un prix démocratique: "On entend souvent dire qu’on ne trouve plus un verre de bière à moins de 2 €. Mais à Ways, c’est encore possible. Il est au prix de 1,80 €. Et la bière est servie depuis plus de dix ans dans des gobelets réutilisables", indique Tristan Scarnière.

Un trio à la tête

Depuis 2022, un trio composé de Sébastien Gossiaux, Gérôme van Stael et Damien Narciandi a repris l’organisation: "Je continue à venir et à donner un coup de main. Ainsi j’ai tenu le bar ce samedi après-midi", poursuit Julien Scarnière.

Les conditions climatiques n’ont pas trop entravé le succès de la fête de ce week-end. Dix-huit équipes ont participé au quiz musical vendredi. Samedi, il y avait quarante équipes au concours de pétanque. Les organisateurs ont servi 120 repas dimanche. Un repas avec 100% de produits genappiens.