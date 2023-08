Grez-Doiceau: pas de record mais beaucoup de nouveaux donneurs à la Grande Collecte de sang

Car tout le monde le sait, en cette période de l’année, les besoins sont criants du côté de la Croix-Rouge pour faire face aux besoins en la matière. Il y a en effet des centaines de malades ou d’autres infortunés accidentés qui chaque jour, ont besoin d’une transfusion, une question de vie ou de mort pour ces personnes. Alors, comme le souligne l’échevine Julie Roméra, qui avait en charge la coordination de cette activité fruit d’une collaboration enter le Kiwanis de Grez-Doiceau, la Croix-Rouge de Belgique et l’administration communale de Grez-Doiceau, "une nonantaine de poches, c’est plus ou moins le même résultat que l’année passée. Ce n’est en effet pas un record, mais nous avons eu beaucoup de nouveaux donneurs. Et on sait combien ces nouveaux donneurs sont importants pour la Croix-Rouge qui a besoin de renouveler sa base en permanence".